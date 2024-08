In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus – Roma, le quote dei bookmakers e l’analisi della gara.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus - Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valido per il terzo turno di Serie A. La gara è in programma domenica 1 settembre allo Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio alle 20:45. Si contano 180 precedenti in Serie A tra Juventus e Roma. Il bilancio è nettamente a favore dei padroni di casa, che hanno vinto in 86 occasioni. I pareggi tra le due squadre sono stati 52, mentre la Roma è ferma a 42 vittorie.

I nostri pronostici Juventus – Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Juve - Roma bet365 Sisal William Hill Vlahovic marcatore dell’incontro 2.10 2.25 2.25 Esito finale 1 1.75 1.72 1.78 Over 2,5 2.00 2.00 2.00

Come scommettere su Juventus – Roma: analisi match e pronostici

Si chiude con il big match Juventus - Roma la terza giornata di Serie A. La nuova Juve di Thiago Motta ha vinto le prime due gare della stagione e comanda la classifica in solitaria. Diverse le indicazioni positive, non solo in termini di gioco. Il collettivo funziona, al netto dei giovani lanciati dal tecnico. Ed ora che entreranno in rosa i rinforzi dell’ultima settimana di mercato, la Juve sarà una delle autorevoli candidate allo Scudetto. È partita invece male la Roma targata De Rossi, con appena un punto in classifica dopo le prime due giornate ed in generale sensazioni non esattamente esaltanti su solidità e coesione della rosa, nonostante la permanenza di Dybala.

Probabili formazioni Juve vs Roma

Per i pronostici Juventus – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (4-2-3-1) : Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Douglas Luiz, Locatelli; Nico Gonzalez, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: T. Motta

: Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Douglas Luiz, Locatelli; Nico Gonzalez, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: T. Motta ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Baldanzi; Soulè, Dybala; Dovbyk. Allenatore: De Rossi

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Juve fa paura

Nessuno avrebbe immaginato che l’impatto di Thiago Motta potesse essere così veloce. Ed invece il tecnico non solo ha portato a casa due vittorie nelle prime due giornate di campionato, ma ha impressionato per la qualità del gioco prodotto dai bianconeri. A questo va aggiunto il fattore rosa. La Juve fino ad una settimana fa non aveva ancora in rosa calciatori del calibro di Cabal, Conceicao o Koopmeiners, profili in grado di cambiare il volto di ogni squadra e che certificano la volontà bianconera di ritornare ai massimi livelli del calcio in Europa. Tra i probabili marcatori del match, secondo i pronostici Juve - Roma, c'è Vlahovic.

Scommessa 1; Vlahovic marcatore dell’incontro: 2,10 con bet365

Obiettivo minimo: Champions League

La lotta per entrare nel lotto delle italiane che si qualificheranno alla prossima Champions League è il fattore che accomuna le due squadre. Ma le similitudini finiscono qui perché la Roma, al netto della partenza horror di stagione, con un punto conquistato in due giornate, non sembra avere una rosa all’altezza della corsa allo Scudetto, a differenza della Juve. C’è poi il fattore Allianz Stadium, pronto a trasformarsi nel dodicesimo uomo dei bianconeri. Quindi puntare sulla vittoria del padroni di casa in secondo i pronostici Juventus - Roma potrebbe essere una soluzione interessante.

Scommessa 2; Esito finale 1: 1,72 con Sisal

De Rossi in cerca di risposte

Un inizio di stagione così sottotono non se lo era immaginato nessuno. Ed invece la Roma di Daniele De Rossi sembra lontana parente di quella che lo scorso anno riesci a stirare la qualificazione alla Champions League dopo una rimonta clamorosa. Probabile che al tecnico serva tempo per amalgamare i nuovi innesti con l’impianto della squadra e che le voci di mercato abbiano destabilizzato l’ambiente, ma questi punti persi per strada potrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile nella corsa alla Champions League.

Scommessa 3; Over 2,5: 2,00 con William Hill