In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus-Lazio, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Thiago Motta e quella guidata da Marco Baroni.

La partita, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, si disputerà sabato 19 ottobre alle 20:45 allo Juventus Stadium.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Juventus-Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronositco Juve - Lazio bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 3-1 17.00 18.00 17.00 Pareggio 3.25 3.25 3.40 Dia segna nell’incontro 5.00 4.50 3.80

Altre quote Juventus - Lazio, pronostici e tipologie di scommessa sono disponibili sui portali ufficiali. Inoltre i lettori troveranno un'ampia panoramica sul mondo del betting visitando le nostre pagine quali

la nostra guida ai migliori bonus multipla per scommettere sulla Serie A

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Goldbet esclusivo per ottenere un bonus benvenuto maggiorato.

Quota maggiorata Juve - Lazio con Planetwin365

In occasione del big match di sabato sera ore 20:45, Planetwin365 ha messo a disposizione una promo quote maggiorate Juventus - Lazio con il mercato over 0.5 goal quotato a 7.00 anziché 1.01. Per aderire all'iniziativa occorre essere un nuovo utente e registrarsi utilizzando il link affiliato presente in questa pagina (anche cliccando sull'immagine qui sopra). Dopo di ché basterà completare la registrazione verificando la propria identità con l'invio di un documento identificativo, scegliere uno dei welcome bonus disponibili e depositare minimo 20€. Infine giocare una scommessa singola sul mercato Over 0.5 del match tra Juve e Lazio puntando un massimo di 10€.

In caso di giocata vincente si ottiene la vincita in denaro reale relativa alla quota ordinaria, ed un bonus calcolato sulla maggiorazione di quota che l'utente potrà utilizzare entro 5 giorni dall'accredito (da rigiocare x1 volta) su scommesse con quota minima 1.50. Per saperne di più ed ulteriori termini e condizioni, consigliamo di visitare il portale ufficiale dell'operatore.

Come scommettere su Juventus – Lazio: analisi match e pronostici

La Juventus è in piena emergenza, ma non può permettersi altre uscite a vuoto in campionato. Thiago Motta deve fare a meno dello squalificato Conceicao e dei tanti giocatori in infermeria (da Koopmeiners a Nico Gonzalez, fino ad arrivare ai lungodegenti Milik e Bremer). Situazione tutt'altro che facile per il tecnico ex Bologna, che deve anche valutare lo stato di forma dei giocatori che in settimana sono scesi in campo con le rispettive nazionali.

Situazione decisamente migliore per la Lazio di Marco Baroni, che deve rinunciare al solo Lazzari e deve fare i conti con gli acciacchi del nazionale francese Guendouzi. Per il resto, organico a completa disposizione per il tecnico ex Verona, che dovrebbe dare fiducia a Marusic, Vecino e ai trequartisti Dia e Zaccagni.

Probabili formazioni Juventus - Lazio

Per i pronostici Juventus – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Vecino, Rovella; Zaccagni, Dia, Isaksen; Castellanos. Allenatore: Baroni

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Juventus, ora è momento di vincere

La Juventus ha bisogno di una prova di forza, nonostante i tanti assenti. I bianconeri possono fare affidamento su un Dusan Vlahovic che ha lavorato a Torino durante la sosta per le nazionali (niente Serbia per lui) e su un Manuel Locatelli che vuole dimostrare tutto il suo valore dopo l'ennesima esclusione da parte del ct Spalletti.

In ogni caso, al netto delle tante defezioni, l'undici bianconero si presenta comunque nel segno della qualità, anche e soprattutto per un attacco che propone anche il super talento Yildiz. Per questo, secondo i nostri pronostici Juventus-Lazio è gara che può chiudersi con un netto 3-1 a tinte bianconere.

Scommessa 1; risultato esatto 3-1: 17,00 con bet365

La Lazio è squadra organizzata: il pareggio non sarebbe una sorpresa

La Lazio, però, è squadra che non vuole saperne di arrendersi. I biancocelesti stanno vivendo un ottimo avvio di stagione in patria e in Europa League e hanno tutta l’ intenzione di mettere i bastoni tra le ruote ai dirimpettai juventini. Parliamo, oltretutto, di una Lazio che può fare leva su alcuni dei singoli più interessanti della Serie A, dal centravanti Castellanos fino al terzino Nuno Tavares. Occhio, dunque, che parliamo di una gara che si preannuncia equilibrata: il pareggio è risultato da tenere in considerazione.

Scommessa 2; esito finale pareggio: 3,25 con Sisal

Dia vuole confermarsi giocatore rinato

Un anno da separato in casa con la Salernitana avrebbe abbattuto chiunque, non l’attaccante senegalese Boulaye Dia. L’ex Villarreal sta vivendo un avvio di stagione da applausi, come certificano i 7 gol già realizzati tra campionato e coppe. Attenzione, così, all'ottavo sigillo. Così, secondo i nostri pronostici Juventus -L azio sarà sfida nel segno di almeno un gol del fortissimo Dia.

Scommessa 3; Dia segna nell’incontro: 3,80 con William Hill