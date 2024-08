In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus – Como, le quote dei bookmakers e l’analisi del match della prima giornata di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Como, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match in programma lunedì 19 agosto alle 20:45 allo Juventus Stadium di Torino. La Juventus punta in alto, i bianconeri vogliono essere tra i principali protagonisti della lotta Scudetto.

I nostri pronostici Juventus - Como

Il nostro pronostico Juventus - Como bet365 Sisal William Hill Esito primo tempo: vittoria Juventus 1.83 1.78 1.75 Dusan Vlahovic primo marcatore dell’incontro 3.40 4.00 4.00 Risultato esatto 3-0 Juventus 8.00 8.00 8.00

Come scommettere su Juventus – Como: analisi match e pronostici

Per la Juventus si tratta dell’esordio assoluto in questa stagione, mentre per il Como quella in programma a Torino sarà la seconda gara ufficiale dopo quella persa a Marassi contro la Sampdoria nel primo turno della Coppa Italia 2024/25. La dirigenza della Juventus per sostituire Massimiliano Allegri ha puntato con decisione su Thiago Motta, determinato ad iniziare la propria avventura alla guida dei bianconeri con una vittoria.

Probabili formazioni Juventus vs Como

Per i pronostici Juventus – Como occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (4-2-3-1) : Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

: Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Motta. COMO (4-4-2): Reina; Cassandro, Goldaniga, Dossena, Moreno; Strefezza, Mazzitelli, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Belotti. All. Fabregas.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Como permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Juventus non vuole steccare la prima

I bianconeri sono determinati ad inaugurare la stagione con una vittoria, per la squadra di Thiago Motta sarà fondamentale iniziare il campionato nel migliore dei modi. La Juventus vuole essere protagonista sia in Serie A che in Champions League e secondo gli esperti contro il Como i bianconeri proveranno a imporre il proprio gioco sin dalle prime battute, i pronostici Juve - Como protendono verso una prima frazione di gioco a tinte bianconere.

Scommessa 1; vittoria Juventus nel primo tempo: 1,83 con bet365

Dusan Vlahovic punta ad essere subito protagonista

Reduce da una stagione da 18 goal tra campionato e Coppa Italia, Vlahovic è carico e determinato in vista della sfida contro il Como. L’attaccante serbo non è riuscito ad essere protagonista con la sua nazionale agli Europei e punta subito a riscattarsi. Secondo i pronostici scommesse potrebbe essere proprio Vlahovic il primo marcatore della sfida dello Juventus Stadium.

Scommessa 2; Dusan Vlahovic primo marcatore dell’incontro: 4,40 con Sisal

Thiago Motta si aspetta una prova convincente

La Juventus vuole vincere e convincere nella sfida contro il Como. Durante le amichevoli estive la Juventus non ha entusiasmato, ma ora è il momento di fare sul serio e i bianconeri stando ai pronostici Juventus - Como hanno le carte in regola per vincere dominando la partita in programma lunedì sera.

Scommessa 3; risultato esatto 3-0 Juventus: 8,00 con William Hill