In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter-Stella Rossa, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Stella Rossa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Simone Inzaghi e quella allenata da Vladan Milojevic.

La partita, valevole per la seconda giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà martedì 1° ottobre alle 21:00 allo stadio San Siro.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Inter-Stella Rossa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter - Stella Rossa bet365 Sisal William Hill Federico Dimarco segna nell'incontro 4.00 4.00 4.50 Over 4,5 3.00 3.00 3.00 Pareggio 6.50 8.50 8.00

Altre quote Inter - Stella Rossa, pronostici e mercati sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre gli appassionati di betting troveranno un'utile guida al mondo delle scommesse visitando

la nostra pagina dedicata a pronostici e quote per la vincente della Champions League

la nostra guida al codice promozionale Goldbet esclusivo utile per ottenere un welcome bonus maggiorato.

Come scommettere su Inter – Stella Rossa: analisi match e pronostici

L’Inter insegue il primo successo nella rinnovata Champions League. I nerazzurri vogliono dare seguito al successo (sofferto) contro l’Udinese e soprattutto alla bella prova in casa del Manchester City. Da dimenticare, invece, la prestazione sottotono nell’ultimo derby di Milano.

La Stella Rossa, dal canto suo, deve archiviare la sconfitta all'esordio contro il Benfica: un 1-2 in terra serba che viene dopo l'entusiasmante play-off contro il Bodo/Glimt e, soprattutto, dopo il percorso netto in campionato nel segno di otto successi e un pareggio.

Probabili formazioni Inter - Stella Rossa

Per i pronostici Inter – Stella Rossa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Martinez. Allenatore: S. Inzaghi

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Martinez. Allenatore: S. Inzaghi STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer; Seol, Djiga, Spajic, Rodic; Krunic, Elsnik; Silas, Ivanic, Milson; Ndiaye. Allenatore: Milojevic

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Stella Rossa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Federico Dimarco ancora protagonista?

La prima con il City non l'ha potuta giocare. Ora, dopo il gol nel derby e l'assist contro l'Udinese, Federico Dimarco ha tutta l'intenzione di confermarsi tra i migliori esterni del panorama europeo. Occhio, così, al tabellino dei marcatori stando ai pronostici Inter - Stella Rossa degli esperti: tra i nomi potrebbe esserci anche quello dell'ex Verona.

Scommessa 1; Federico Dimarco segna nell’incontro: 4,00 con bet365

Se l’Inter è in serata…potrebbe finire in goleada

L’Inter sta vivendo un avvio di stagione tutt’altro che soddisfacente: troppi punti persi per strada in campionato e l’impressione che i nerazzurri stiano vivendo una sorta di rodaggio.

Di certo, se la squadra di Simone Inzaghi è in serata, non può essere impensierita da una compagine (comunque di spessore) come la Stella Rossa. Attenzione, allora, al numero di gol durante il match: al netto di qualche amnesia difensiva (il successo per 3-2 con l’Udinese ha mostrato lacune inaspettate), l’impressione è che l'Inter possa realizzare più di 4 gol durante il match.

Scommessa 2; over 4,5: 3,00 con Sisal

Occhio alle sorprese: secondo pareggio di fila per i nerazzurri?

Siamo in Champions e non esistono squadre cuscinetto. Guai, allora, a fidarsi di una Stella Rossa che schiera l’ex milanista Rade Krunic e il forte trequartista Silas (stella congolese in prestito dallo Stoccarda). Puntiamo, allora, secondo i nostri pronostici Inter - Stella Rossa su un pareggio che metterebbe i nerazzurri in una brutta posizione: ricordiamo che la squadra di Inzaghi punta senza mezzi termini al pass per gli ottavi di finale e dunque alla top 8 della fase campionato.

Scommessa 3; pareggio: 8,00 con William Hill