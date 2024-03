Pronostici Inter - Napoli e informazioni utili per scommettere: padroni di casa favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter – Napoli, quote dei bookmakers e analisi del big match ore 20:45 di domenica 17 marzo.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul posticipo di San Siro che chiuderà – di fatto – la domenica calcistica.

Entrambe eliminate ai quarti di Champions League in settimana, tra Napoli e Inter a San Siro ci sarà una sorta di passaggio di consegne, con i nerazzurri sempre più lanciati verso il loro ventesimo scudetto che ospiteranno i campioni d’Italia in carica.

I nostri pronostici Inter - Napoli

Il nostro pronostico Inter - Napoli bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.37 2.30 2.37 Lautaro Martinez marcatore nell’incontro 2.30 2.00 1.95 Risultato esatto 2-1 Inter 8.50 8.50 8.00

Come scommettere su Inter – Napoli: analisi match e pronostici

Dopo l’amara eliminazione in Champions ad opera dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, l’Inter ospita un Napoli reduce dalla sconfitta di Barcellona che ha bisogno disperatamente di punti per poter rimanere in zona Europa.

Probabili formazioni Inter - Napoli

Per i pronostici Inter – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Confrontare le quote vincente Inter – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Riprendersi dallo shock

Entrambe eliminate dalla Champions League, le due formazioni sicuramente impiegheranno tempo per riprendersi dalla cocente delusione. Con l’Inter che ha ormai mezzo scudetto in tasca, è probabile che la prima frazione di gioco, stando ai pronostici Inter - Napoli, termini con un pareggio tra le due formazioni.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,37 con bet365

Lautaro ha qualcosa da farsi perdonare

Quel rigore tirato alle stelle rimarrà impresso nella memoria di tantissimi tifosi nerazzurri. Capace di segnarne uno ancor più pesante in una finale mondiale, il numero 10 argentino si è lasciato prendere dall’emozione tirando alto. Per questo motivo Lautaro Martinez ha qualcosa da farsi perdonare dal popolo interista, e cercherà di fare ammenda provando a segnare contro il Napoli. Indicato dai pronostici Inter - Napoli come uno dei probabili marcatori, il capitano dell’Inter cercherà la rete numero 24 in campionato.

Scommessa 2; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,00 con Sisal

L’ennesima vittoria

Nonostante le delusioni europee, l’Inter in Serie A rimane una corazzata difficilissima da battere soprattutto a San Siro. Contro il Napoli campione in carica i nerazzurri cercheranno l’ennesima vittima illustre, provando a conquistare la vittoria numero 25 in campionato avvicinandosi sempre di più alla loro storica seconda stella. E a meno ché non vi siano grandi stravolgimenti dei pronostici Inter - Napoli, dovrebbero riuscirsi.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Inter: 8,00 con Sisal