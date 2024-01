In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Inter - Lazio dei nostri esperti con confronto quote e consigli utili per scommettere.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla seconda delle semifinali previste per questa Final Four che assegnerà la Supercoppa italiana 2023/24. Il match è previsto per venerdì 19 gennaio alle ore 20.00 (ora italiana) al Al-Awwal Stadium di Riad.

Dopo il match Napoli – Fiorentina, a Riad va in scena la seconda semifinale che vedrà i nerazzurri detentori del trofeo sfidare i biancocelesti, secondi classificati in campionato la scorsa stagione. L’Inter arriva alla sfida con la miglior formazione, mentre i capitolini dovranno rinunciare a Castellanos, Romagnoli e, probabilmente anche a Patric, uscito malconcio dopo appena 24 minuti nella gara vinta all’Olimpico contro il Lecce.

I nostri pronostici Inter - Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter - Lazio bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.25 2.25 2.10 Lautaro Martinez primo marcatore nell’incontro 4.75 4.60 4.00 Risultato esatto 3-0 Inter 12.00 13.50 11.00

Maggiori info, quote Inter - Lazio, pronostici e mercati si possono trovare sui portali ufficiali degli operatori. In più i lettori che volessero saperne di più sulla competizione possono

consultare la nostra guida a pronostici e quote vincente Supercoppa Italiana 2023/2024

visitare la nostra pagina dedicata al codice promozionale Betway per i nuovi clienti.

Come scommettere su Inter – Lazio: analisi match e pronostici

L’Inter non ha alcuna intenzione di abdicare e vuole difendere la Coppa conquistata la scorsa stagione quando ha battuto il Milan con un netto 3 a 0 in finale, Lazio che non vuole affatto recitare la parte della vittima sacrificale e vuole cercare di conquistare la finale.

Probabili formazioni Inter - Lazio

Per i pronostici Inter – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Lazio per giocarsela

La Lazio arriva all’appuntamento con le semifinali dopo aver conquistato cinque vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. L’ultima sconfitta per i biancocelesti risale proprio alla partita contro l’Inter all’Olimpico, dove gli uomini di Inzaghi si imposero per 2 a 0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha l’occasione per provare a prendersi la rivincita sui nerazzurri. Ad ogni modo sono i nerazzurri i favoriti da quote e pronostici Inter - Lazio.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,25 con bet365

Nel segno del capitano

Nella vittoria schiacciante per 5 a 1 contro il Monza è arrivata l’ennesima doppietta per l’argentino capitano dell’Inter, a dimostrazione del fatto che il numero 10 nerazzurro sta attraversando un momento di forma strepitoso. Arrivato a 18 gol in campionato, il Toro è, secondo i pronostici Inter-Lazio uno dei probabili candidati ad aprire le marcature per questa semifinale di Supercoppa italiana.

Scommessa 2; Lautaro Martinez primo marcatore nell’incontro: 4,60 con Sisal

Difendere la Coppa

Gli uomini allenati da Simone Inzaghi sono decisamente la squadra da battere. Nettamente favoriti per la vittoria finale - almeno a detta dei bookmakers - i nerazzurri hanno tutta l’intenzione di aggiungere in bacheca la Supercoppa italiana numero 8, sorpassando così i cugini del Milan in questa speciale classifica e piazzandosi ad una sola lunghezza dalla Juventus che, nella sua storia, ne ha vinte 9. L’Inter ha tutta l’intenzione di conquistare la finale per provare a portare il primo trofeo stagionale a Milano. Di fatto è favorita dai pronostici Inter - Lazio.

Scommessa 3; risultato esatto 3-0 Inter: 11,00 con William Hill