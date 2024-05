Pronostici Inter – Lazio e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter – Lazio e l’analisi della partita prevista alle ore 18:00 di domenica 19 maggio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra nerazzurri e biancocelesti, partita valida per la penultima giornata di campionato.

Luci a San Siro per l’Inter di Simone Inzaghi, che contro la Lazio giocherà l’ultima partita stagionale tra le mura amiche dell’impianto milanese. Dopo l’indolore passo falso contro il Sassuolo, la beneamata è reduce da un pokerissimo inflitto al povero Frosinone, che è stato travolto per 5 a 0 al Benito Stirpe. Al Meazza arriva una Lazio reduce da 5 risultati utili consecutivi in campionato ancora in corsa per un posto in Europa.

I nostri pronostici Inter – Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter - Lazio bet365 Sisal William Hill Lautaro Martinez marcatore nell’incontro 2.25 2.00 2.20 Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.05 Risultato esatto 2-0 Inter 8.50 9.25 8.00

Come scommettere su Inter – Lazio: analisi match e pronostici

Match con un peso diverso per le due squadre. Da un lato l’Inter, a scudetto già conquistato, che potrebbe dare spazio alle seconde linee, ma che di certo non vorrà steccare l’ultima stagionale a San Siro, dall’altro la Lazio, che con una vittoria blinderebbe almeno un posto in Europa League per la prossima stagione.

Probabili formazioni Inter - Lazio

Per i pronostici Inter – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic.

Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic. LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Hysaj; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lautaro Martinez cerca un’altra rete

Dopo aver interrotto contro il Frosinone un digiuno che andava avanti da fine febbraio, il capitano dei nerazzurri vuole ritrovare il gol anche davanti al suo pubblico. Contro la Lazio il numero 10 argentino cercherà la marcatura numero 26 in campionato e i pronostici Inter - Lazio lo indicano come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 1; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,25 con bet365

L’Inter per l’ennesima vittoria in casa

Contro i biancocelesti a caccia di punti per l’Europa, l’Inter di Simone Inzaghi cercherà l’ultima vittoria in campionato davanti al proprio pubblico. Dovesse vincere anche contro la Lazio, l’Inter conquisterebbe la 15esima vittoria in casa su 19 giocate tra le mura amiche del Meazza

Scommessa 2; Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,20 con Sisal

I nerazzurri vogliono arrivare a 90 reti

Con il miglior attacco del campionato, i nerazzurri al momento sono a quota 86. Con altre due partite da disputare, l’obiettivo dei nerazzurri è quello di poter arrivare almeno a 90 gol totali segnati nel torneo. E stando ai pronostici Inter - Lazio, potrebbero riuscirci.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Inter: 8,00 con William Hill