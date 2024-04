Pronostici Inter – Cagliari e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter – Cagliari, posticipo serale previsto domenica 14 aprile alle ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra nerazzurri e isolani, partita valida per il 32esimo turno di Serie A.

Motivazioni diverse in campo per Claudio Ranieri e Simone Inzaghi. I nerazzurri passeggiano verso il loro ventesimo scudetto, mentre ai rossoblu servono punti per salvarsi.

I nostri pronostici Inter – Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter - Cagliari bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.10 2.00 2.05 Risultato esatto 3-0 Inter 7.50 7.25 7.00 Marcus Thuram primo marcatore dell’incontro 4.00 4.50 4.50

Come scommettere su Inter – Cagliari: analisi match e pronostici

Dopo aver conquistato la vittoria per 2 a 1 sul campo dell’Udinese, per i nerazzurri è questione di settimane. La seconda stella è dietro l’angolo e contro il Cagliari i nerazzurri vorranno conquistare il loro successo numero 27 in campionato.

Probabili formazioni Inter - Cagliari

Per i pronostici Inter – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Shomurodov.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Motivazioni diverse per i due allenatori

L’Inter cerca l’ennesima vittoria a San Siro per provare a vincere lo scudetto nel derby contro il Milan, il Cagliari ha un disperato bisogno di punti per fare di tutto per poter rimanere in Serie A. A Milano va in scena un posticipo che mette di fronte due formazioni che potrebbero regalare una partita ricca di occasioni e di reti. Motivo per cui i pronostici Inter - Cagliari prevedono parecchie reti messe a segno.

Scommessa 1; over 3.5: 2,10 con bet365

La seconda stella nel Derby

In caso di vittoria dell'Inter sul Cagliari, i nerazzurri festeggerebbero lo scudetto battendo il Milan nel derby, a prescindere dal risultato della sfida tra i rossoneri e il Sassuolo. Il sogno di ogni tifoso nerazzurro rischia di concretizzarsi il prossimo 22 aprile quando a San Siro si giocherà la stracittadina di Milano. Gli uomini di Inzaghi non vorranno di certo perdersi quest’occasione e faranno di tutto per superare i sardi.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Inter: 7,25 con Sisal

Marcus Thuram per ritrovare il gol

Arrivato finora a 10 reti in Serie A con la maglia dell’Inter, Marcus Thuram contro il Cagliari è a caccia del gol numero 11. A digiuno in campionato dal 16 febbraio scorso, quando aprì le danze contro la Salernitana in un match che vide l’Inter trionfare per 4 a 0, il numero 9 dei nerazzurri secondo i pronostici Inter – Cagliari, ha buone probabilità di essere uno dei primi marcatori del match.

Scommessa 3; Marcus Thuram primo marcatore nell’incontro: 4,50 con William Hill