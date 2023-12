In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Inter - Bologna e le quote dei bookmaker per il match di Coppa Italia di mercoledì 20 Dicembre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita di Coppa Italia tra rossoblu e nerazzurri.

Lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, mercoledì 20 dicembre alle ore 21.00, vedrà l’esordio in Coppa Italia della squadra detentrice del titolo, che ospiterà il Bologna allenato da Thiago Motta.

I nostri pronostici Inter – Bologna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter - Bologna bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.10 2.25 2.10 Risultato esatto 2-1 Inter 9.00 8.25 8.50 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo regolamentare 2.40 2.45 2.37

Per maggiori quote Inter - Bologna, pronostici e mercati di scommessa consigliamo di consultare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori che volessero una panoramica più ampia sul mondo delle scommesse sportive online possono

visitare la nostra guida ai siti scommesse calcio online

consultare la nostra pagina dedicata al codice presentatore Gazzabet da utilizzare sul portale del bookmaker.

Probabili formazioni Inter – Bologna

Per i pronostici Inter – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2) - Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.

- Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. BOLOGNA (4-2-3-1) - Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Moro, Freuler; Ndoye, Aebischer, Saelemaekers; Van Hooijdonk.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La solidità del Bologna

La terza miglior difesa del torneo contro il miglior attacco. Questa la sintesi del match tra Bologna e Inter. I rossoblu hanno finora concesso 12 gol agli avversari in campionato, mentre i nerazzurri ne hanno segnati ben 37, avendo anche la fortuna di avere l’attuale capocannoniere del torneo in squadra, capitan Lautaro Martinez che finora è arrivato a 14 centri. Tuttavia la solidità della retroguardia dei felsinei, anche secondo i pronostici Inter – Bologna, può suggerire di puntare ad un match in cui si segneranno poche reti.

Scommessa 1; under 2.5: 2,10 con bet365

L’Inter per ritrovare la Fiorentina

Dopo il passaggio del turno (come seconda) in Champions League, l’Inter vuole andare avanti anche in Coppa Italia per giocare la replica della finale dello scorso 24 maggio, questa volta però ai quarti di finale. La vincente della sfida, con ogni probabilità i nerazzurri secondo i pronostici Inter – Bologna infatti, andrà a sfidare, il 9 gennaio 2024, la Fiorentina di Vincenzo Italiano che ha superato il Parma ai calci di rigore.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Inter: 8,25 con Sisal

I felsinei per tentare l’impresa

Tra tutti gli ottavi di finale previsti, la partita tra Inter e Bologna è probabilmente il match più imprevedibile. Certamente, il fattore campo per l’Inter può contare tantissimo, ma l’entusiasmo del Bologna che sta sorprendendo tutti in campionato può portare la solida squadra allenata da Thiago Motta a vendere cara la pelle nella tana dei nerazzurri e provare a mettere in difficoltà i detentori del titolo cercando l’impresa a San Siro.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo regolamentare: 2,37 con William Hill