Pronostici Genoa – Torino e informazioni utili per scommettere: granata leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa – Torino, quote dei bookmakers e analisi della partita prevista sabato 13 gennaio ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Torino, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere su uno dei due match che apriranno il girone di ritorno.

Il Genoa di Alberto Gilardino ospiterà allo stadio Luigi Ferraris, il Torino di Ivan Juric per il match valido per il 20esimo turno del campionato di Serie A, il primo del girone di ritorno.

I nostri pronostici Genoa - Torino

Il nostro pronostico Genoa - Torino bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.70 2.60 2.50 Risultato esatto 1-1 6.00 5.50 5.50 Torino in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.50 3.50 3.30

Come scommettere su Genoa – Torino: analisi match e pronostici

Entrambe le formazioni sono reduci da due ottimi risultati. Il Genoa è riuscito a strappare un punto a Bologna, mentre il Torino ha battuto con un netto 3 a 0 i campioni d’Italia del Napoli al Grande Torino.

Probabili formazioni Genoa - Torino

Per i pronostici Genoa – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Retegui, Gudmundsson.

Martinez; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Retegui, Gudmundsson. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa poco lucida

Il Torino viene da un netto 3 a 0 in casa contro il Napoli, mentre il Genoa è riuscito a resistere agli assalti del Bologna riuscendo a tornare dal Dall’Ara con un preziosissimo punto. Viste le premesse, i pronostici Genoa – Torino prevedono una gara ricca di occasioni da gol.

Scommessa 1: over 2.5: 2,70 con bet365

Due formazioni simili

Nonostante i 6 punti di distacco in classifica, le formazioni allenate da Alberto Gilardino e Ivan Juric, sono molto simili sotto diversi punti di vista. I granata e i rossoblu hanno all’attivo infatti lo stesso numero di pareggi e i dati riguardanti gol fatti e gol subìti sono molto simili. Logico quindi aspettarsi un pareggio tra le due formazioni, come prevedono i pronostici Genoa - Torino

Scommessa 2: risultato esatto 1-1: 13,00 con Sisal

La fiducia del Toro

Una vittoria per 3 a 0 contro i campioni d’Italia in carica porterebbe autostima a chiunque, figuriamoci al Torino che, proprio grazie a quel risultato, è arrivato ad appena un punto di distanza dalla formazione azzurra al nono posto. I granata allenati da Ivan Juric vorranno proseguire con i risultati utili e cercheranno di tornare da Marassi con almeno un punto in più in classifica.

Scommessa 3: Torino in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,87 con William Hill