In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa-Sampdoria, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Sampdoria, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Alberto Gilardino e quella guidata da Andrea Sottil.

La partita, valevole per il terzo turno di Coppa Italia, si disputerà alle 21:00 di mercoledì 25 settembre allo stadio Luigi Ferraris.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Genoa - Sampdoria

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Genoa - Sampdoria bet365 Sisal William Hill Vittoria Sampdoria 4.20 4.00 3.75 Over 3,5 3.75 3.75 2.00 Risultato esatto: 3-1 Genoa 17.00 17.00 15.00

Maggiori info, quote Genoa - Sampdoria, pronostici e mercati possono essere trovati sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre gli appassionati di scommesse sportive online troveranno una più ampia panoramica sul betting visitando

la nostra guida alle migliori applicazioni per scommettere da mobile

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Goldbet esclusivo per accedere all'offerta di benvenuto maggiorata.

Come scommettere su Genoa – Sampdoria: analisi match e pronostici

Subito un grande derby in Coppa Italia. Una stracittadina da non sbagliare per il Genoa, che deve mettersi alle spalle la sconfitta contro il rigenerato Venezia, che fa il paio con l'altro K.O. in salsa veneta contro il Verona. Se il Grifone milita in Serie A per il secondo anno consecutivo, i cugini della Samp si ritrovano ancora in B e non se la passano certamente benissimo. I blucerchiati hanno raccolto la prima vittoria in campionato proprio nell'ultimo turno, vincendo le resistenze del Sudtirol: troppo poco per una squadra costruita per la promozione diretta e che invece si ritrova in zona play-out.

Probabili formazioni Genoa vs Sampdoria

Per i pronostici Genoa – Sampdoria occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2): Gollini, Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Gilardino.

Gollini, Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Gilardino. SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Veroli, Romagnoli, Riccio; Ioannou, Benedetti, Yepes, Kasami, Depaoli; Tutino, Coda. Allenatore: A. Sottil.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Sampdoria permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Risultato a sorpresa a Marassi?

Gli esperti ed i pronostici Genoa - Sampdoria danno ovviamente la squadra di casa per favorita, ma parliamo pur sempre di un derby e le sorprese sono dietro l’angolo. Attenzione, così, alla prova d’orgoglio di una Sampdoria che comunque può fare leva su un organico di spessore. Basti pensare all’attacco doriano, nel segno dell’ex genoano Massimo Coda e del talentuoso Gennaro Tutino. In panchina un altro giocatore che conosce bene la Serie A come Fabio Borini.

Scommessa 1; vittoria Sampdoria: 4,20 con bet365

Sarà un derby nel segno dei gol e dello spettacolo?

Il Genoa deve rilanciarsi dopo avere raccolto un solo punto nelle ultime tre gare. Nello stesso periodo solo un gol realizzato e 5 subiti, decisamente troppi. Dell'attacco sampdoriano abbiamo già parlato e allora concentriamoci sulla retroguardia del tecnico Sottil, che sta facendo registrare un rendimento oltremodo negativo (otto reti subite in sei gare). Così, tra difese che non rendono al meglio e attacchi tutt’altro che da sottovalutare (il Genoa propone Pinamonti e Vitinha), attenzione all’ipotesi over 3,5.

Scommessa 2; over 3,5: 3,75 con Sisal

Il Genoa deve dimostrare la sua superiorità

Il derby si deve vincere, soprattutto se giochi in una categoria superiore. Lo sa benissimo il Genoa, che deve archiviare un momento difficile per arrivare al meglio alla sfida con la Juventus. I rossoblu guidati da Alberto Gilardino sono in cerca di una vittoria netta: occhio al 3-1 finale secondo i nostri pronostici Genoa - Sampdoria.

Scommessa 3; risultato esatto 3-1 Genoa: 15,00 con William Hill