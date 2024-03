Pronostici Genoa - Monza e informazioni utili per scommettere: grifoni favoriti per la vittoria

In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa – Monza, quote dei bookmakers e analisi del posticipo delle 20:45 di sabato 9 marzo.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Monza, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra grifoni e brianzoli, posticipo che chiuderà il sabato calcistico.

Dopo aver perso per 2 a 1 a Milano contro l’Inter capolista, il Genoa di Alberto Gilardino ospita un Monza uscito malconcio dalla sfida interna contro la Roma, con i giallorossi che si sono imposti per 4 a 1 in Brianza.

I nostri pronostici Genoa - Monza

Il nostro pronostico Genoa - Monza bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.40 2.40 2.30 Risultato esatto 2-1 Genoa 9.50 10.00 9.50 Genoa in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.87 2.90 2.75

Come scommettere su Genoa - Monza

Un Genoa che è riuscito nell’impresa di segnare un gol all’Inter in occasione dell’ultima di campionato, cercherà di agganciare il Monza in classifica provando a batterlo a “Marassi”.

Probabili formazioni Genoa - Monza

Per i pronostici Genoa – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Pessina, Gagliardini; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa da rivedere

Con 6 gol incassati negli ultimi 3 match, la difesa del Monza ha sicuramente bisogno di una revisione da parte del suo allenatore Raffaele Palladino. I brianzoli, protagonisti di una stagione altalenante tra clamorose vittorie e pesanti sconfitte, ultimamente concedono troppo nelle retrovie, e per questo motivo la sfida secondo i pronostici Genoa – Monza potrebbe essere una gara ricca di gol.

Scommessa 1; over 2.5: 2,40 con bet365

Raggiungere presto la quota salvezza

Con una vittoria, i grifoni allenati da Alberto Gilardino si avvicinerebbero ulteriormente alla “quota salvezza”. A Marassi arriva un Monza reduce dalla batosta interna contro la Roma, e i liguri potrebbero approfittare del momento no dei biancorossi per trovare la vittoria numero 9 in campionato. Motivo che spinge alcuni esperti a prevedere una vittoria della squadra di casa stando ai pronostici Genoa - Monza.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Genoa: 10,00 con Sisal

Ritrovare la vittoria

Protagonisti di una partita nella quale sono riusciti a contenere la corazzata nerazzurra allenata da Simone Inzaghi, i rossoblu battendo il Monza troverebbero la seconda vittoria consecutiva in casa e guarderebbero la classifica con occhi completamente diversi. Determinati a non aspettare le ultime giornate per essere sicuri di rimanere in Serie A, i liguri proveranno ad andare in vantaggio contro i lombardi già nei primi 45 minuti.

Scommessa 3; Genoa in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,75 con William Hill