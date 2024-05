In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa – Bologna, quote dei bookmakers e analisi della partita di venerdì 24 maggio ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra liguri ed emiliani, partita valida per la 38esima giornata di campionato, l’ultima di Serie A.

Unico anticipo del venerdì l’incontro tra le due formazioni che, conquistata rispettivamente salvezza e qualificazione alla Champions League, non hanno altro da chiedere al campionato. Dopo la storica qualificazione per l’Europa che conta per la prossima stagione, il Bologna di Thiago Motta punta a terminare il campionato al terzo posto.

I nostri pronostici Genoa – Bologna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Genoa - Bologna bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.20 2.20 2.20 Risultato esatto 2-2 17.00 17.00 17.00 Mateo Retegui marcatore nell’incontro 3.70 3.70 3.40

Come scommettere su Genoa – Bologna: analisi match e pronostici

Leggermente favoriti gli uomini allenati da Thiago Motta, ma il Genoa non vorrà sfigurare in occasione dell’ultima partita stagionale al Marassi. Gli esperti non escludono la possibilità di un pareggio tra le due formazioni.

Probabili formazioni Genoa - Bologna

Per i pronostici Genoa – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui

Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Fabbian, Saelemaekers; Castro/Odgaard

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Nessun calcolo

Senza alcun calcolo da fare, le due formazioni potrebbero disputare un match a cuor leggero. Avendo già abbondantemente raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali, le due squadre potrebbero sfidarsi a viso aperto. Anche per questo motivo, i pronostici Genoa – Bologna prevedono la possibilità di assistere a una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,20 con bet365

Gli esperti prevedono un pareggio

Dopo aver galoppato per conquistare salvezza e accesso alla prossima Champions League, per l’ultima di campionato le due squadre potrebbero far saltare tutti gli schemi e regalare ai tifosi di entrambe le fazioni una gara spettacolare. La possibilità che la gara termini per 2 a 2 è uno dei risultati consigliati dagli esperti su cui puntare.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 17,00 con Sisal

Mateo Retegui vuole arrivare a 10 gol stagionali

Con 7 reti segnate in campionato e 2 in Coppa Italia, Mateo Retegui ha tutta l’intenzione di terminare il suo campionato in doppia cifra. A lungo indisponibile per Mister Gilardino per vari infortuni che l’hanno tormentato per l’intera stagione, l’attaccante azzurro è indicato essere, a detta dei pronostici Genoa - Bologna, uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Mateo Retegui marcatore nell’incontro: 3,40 con William Hill