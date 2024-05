In questo articolo si possono trovare i pronostici Frosinone – Udinese, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 26 maggio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Frosinone – Udinese, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sull’incontro decisivo tra ciociari e friulani, ultimo match della stagione, partita che potrebbe decidere la permanenza in Serie A delle due formazioni.

In contemporanea con Empoli – Roma, a Frosinone si gioca l’altro match di cartello dell’ultima giornata di Serie A. I bianconeri allenati da Fabio Cannavaro devono sperare che i toscani non battano i giallorossi, qualora gli azzurri di Davide Nicola non battessero la Roma infatti, ai friulani basterebbe anche un pareggio contro i ciociari per garantirsi la permanenza in Serie A.

I nostri pronostici Frosinone – Udinese

Il nostro pronostico Frosinone - Udinese bet365 Marathonbet William Hill Walid Cheddira marcatore nell’incontro 2.75 2.50 3.40 Frosinone in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.00 3.18 2.75 Risultato esatto 1- 1 6.50 5.40 6.00

Come scommettere su Frosinone – Udinese: analisi match e pronostici

Partita sulla carta da tripla, anche se molto dipenderà da quanto succederà al Castellani tra Roma ed Empoli. Secondo i pronostici la bilancia penderebbe leggermente a favore della squadra di Eusebio Di Francesco anche se con una vittoria l’Udinese non avrebbe bisogno di calcoli per garantirsi la salvezza.

Probabili formazioni Frosinone - Udinese

Per i pronostici Frosinone – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, S. Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Harroui, Soulé; Cheddira.

Cerofolini; Lirola, S. Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Harroui, Soulé; Cheddira. UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca.

Confrontare le quote vincente della partita Frosinone – Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Walid Cheddira vuole dare il suo contributo

Con 7 reti all’attivo in campionato, Walid Cheddira vuole dare il suo contributo per la salvezza della sua squadra. Già a segno contro il Monza nell’ultima giornata di campionato, l’attaccante classe 1998 è indicato essere – a detta dei pronostici Frosinone - Udinese – uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Walid Cheddira marcatore dell’incontro: 2,75 con bet365

Il Frosinone per non fare calcoli

A 90 minuti dalla fine del campionato, il Frosinone deve vincere per non essere costretto a fare calcoli. Padroni del proprio destino, i giallazzurri di Eusebio Di Francesco proveranno ad andare in vantaggio già nella prima frazione di gioco.

Scommessa 2; Frosinone in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,18 con Marathonbet

Al Frosinone basterebbe anche un punto

Delle squadre ancora in lotta per non retrocedere, quella di Di Francesco è la formazione che ha più probabilità di tutte di rimanere in Serie A. Ai ciociari infatti, indipendentemente da quanto dovesse accadere a Empoli, basterebbe un punto per poter evitare la Serie B. Ecco perché alcuni pronostici Frosinone - Udinese suggeriscono un pareggio tra le due formazioni.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 6,00 con William Hill