Pronostici Frosinone – Bologna e informazioni utili per scommettere: felsinei favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Frosinone – Bologna, le quote dei bookmakers e l’analisi del match di domenica 7 aprile ore 12:30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Frosinone – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra ciociari e rossoblu, partita valida per il 31esimo turno di Serie A.

Riprende la corsa del Bologna verso una storica qualificazione in Champions League. I felsinei saranno impegnati contro un Frosinone che ha un disperato bisogno di punti per poter rimanere in Serie A.

I nostri pronostici Frosinone – Bologna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Frosinone - Bologna bet365 Sisal William Hill Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.30 2.50 2.50 Risultato esatto 0-2 Bologna 9.50 10.00 9.00 Joshua Zirkzee marcatore nell’incontro 2.75 2.50 2.70

Come scommettere su Frosinone – Bologna: analisi match e pronostici

Terzultimo a 25 punti, il Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco è reduce da un buon pareggio al Marassi contro il Genoa ma al Benito Stirpe arriva la squadra più in forma del campionato dopo l’Inter capolista, il sorprendente Bologna di Thiago Motta che vorrà sempre di più consolidare il quarto posto in classifica.

Probabili formazioni Frosinone - Bologna

Per i pronostici Frosinone – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Seck.

Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Seck. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Confrontare le quote vincente della partita Frosinone – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Bologna vuole spaventare la Juve

A – 2 dalla Juventus, con i bianconeri impegnati nella mai semplice partita contro la Fiorentina in occasione del posticipo serale i felsinei, vincendo contro il Frosinone, scalcherebbero almeno temporaneamente i bianconeri piazzandosi alle spalle del Milan secondo. Rimanere in top 3 almeno per qualche ora è un’occasione che gli uomini di Thiago Motta non vogliono lasciarsi sfuggire e per questo motivo faranno di tutto per superare i ciociari allo Stirpe. Ecco perché è facile immaginarsi secondo i pronostici Frosinone - Bologna una vittoria degli emiliani.

Scommessa 1; Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,30 con bet365

Avvicinarsi alla Champions

Con uno storico obiettivo a portata di mano, il Bologna di Thiago Motta vuole vincere più partite possibili da qui alla fine del campionato. Un successo contro il Frosinone regalerebbe ai rossoblu la vittoria numero 17 del torneo, un vero e proprio record per i bolognesi che non avevano mai superato i 16 successi da quando la Serie A è composta da 20 squadre.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Bologna: 10,00 con Sisal

Joshua Zirkzee scalpita

Contro la Salernitana l’olandese è entrato al 64esimo ed ha subito confezionato un quasi-assist. Infortunatosi nella gara contro l’Inter lo scorso 9 marzo, il numero 9 rossoblu è riuscito ad assorbire molto velocemente la lesione al bicipite femorale sinistro rimediata contro i nerazzurri. Ansioso di ritornare in campo dal 1° minuto e di aiutare la sua squadra grazie alle sue reti, Joshua Zirkzee, secondo i pronostici Frosinone – Bologna, potrebbe essere uno dei marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Joshua Zirkzee marcatore nell’incontro: 2,70 con William Hill