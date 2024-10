In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina-The New Saints, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – The New Saints, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Raffaele Palladino e quella allenata da Craig Harrison.

La partita, valevole per la prima giornata della fase campionato della Conference League, si disputerà giovedì 3 ottobre alle 21:00 allo stadio Artemio Franchi.

I nostri pronostici Fiorentina-The New Saints

il nostro pronostico Fiorentina - The New Saints bet365 Sisal William Hill Danilo Cataldi segna 7.00 7.50 6.00 Risultato esatto: 3-1 12.00 11.00 11.00 Pareggio 9.50 12.00 8.50

Come scommettere su Fiorentina – The New Saints: analisi match e pronostici

La fase di qualificazione di Conference League è nel segno di appena sei gare, due in meno di Champions ed Europa League. La Fiorentina, così, non può sbagliare un colpo, soprattutto nelle prime giornate: i viola sono dunque costretti a vincere la sfida contro i campioni gallesi del The New Saints.

La squadra di Raffaele Palladino viene dal pareggio a reti bianche nel derby con l'Empoli: secondo 0-0 stagionale per Kean e compagni, che contro i britannici non possono permettersi un'altra serata sottotono. La squadra ospite, invece, sta vivendo un avvio di stagione deludente, come testimoniano le recenti sconfitte contro Bala Town e l'attuale capolista Penybont. Ma ci sono comunque buone notizie, come certificano il recente 6-1 in casa del Newtown e le tre gare da recuperare rispetto proprio alla capolista (attualmente sono 8 i punti di distanza. Il ribaltone è in vista).

Probabili formazioni Fiorentina vs The New Saints

Per i pronostici Fiorentina – The New Saints occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Martinez Quarta, Comuzzo, Biraghi; Kayode, Richardson, Cataldi, Parisi; Colpani, Sottil; Beltran. Allenatore: Palladino.

Terracciano; Martinez Quarta, Comuzzo, Biraghi; Kayode, Richardson, Cataldi, Parisi; Colpani, Sottil; Beltran. Allenatore: Palladino. THE NEW SAINTS (4-3-3): Roberts; Woollam, Davies, Bodenham, Marshall; Smith, Redmond, D. Williams; Holden, Wilson, Cieslewicz. Allenatore: Harrison

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – The New Saints permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Prima gioia in viola per Cataldi?

Danilo Cataldi sogna una serata da protagonista, lui che in carriera ha realizzato un solo gol in ambito continentale (tre stagioni fa con la maglia della Lazio, in Europa League). Il mediano classe '94 è chiamato a conquistare la piazza viola: secondo il nostro pronostico Fiorentina - The New Saints sarà nel segno di una rete dell’ex biancoceleste.

Scommessa 1; Cataldi segna durante l’incontro: 7,00 con bet365

La Fiorentina vincerà in scioltezza: riflettori su Beltran e Sottil

Al di là di chi segnerà, l’impressione è che la Fiorentina sia troppo superiore per temere una squadra volenterosa ma limitata tecnicamente come il TNS. Di certo, l’attacco viola è chiamato ad una prova d'orgoglio dopo il recente pareggio con l'Empoli: dei titolari dovrebbe trovare spazio il solo Colpani, affiancato dall'altro trequartista Sottil e da un Beltran in cerca di gol e visibilità. Sugli esterni chance per Kayode e Parisi. Guardando i nomi e considerando l'avversario, sembrano esserci tutti i presupposti per una vittoria in scioltezza: puntiamo sul 3-1 finale secondo i nostri pronostici Fiorentina - The New Saints, prevedendo qualche sbavatura difensiva della squadra di Palladino.

Scommessa 2; risultato esatto 3-1 Fiorentina: 11,00 con Sisal

Fiorentina - TNS, attenzione al risultato a sorpresa

Se i gallesi sono arrivati fino a qui un motivo ci sarà. Attenzione, allora, al classico risultato a sorpresa, con i britannici chiusi in difesa e la Fiorentina incapace di sfondare. D’altronde si è già visto: la compagine viola non ha vita facile al cospetto di squadre che rinunciano a giocare. Così, secondo questo nostro pronostico, Fiorentina - TNS può anche chiudersi con un pareggio decisamente inaspettato.

Scommessa 3; esito finale pareggio: 8,50 con William Hill