In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Monza, le quote dei bookmakers e analisi della gara valida del terzo turno di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina - Monza, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. La gara è in programma domenica 1 settembre allo stadio Franchi di Firenze, con fischio d’inizio alle 18:30. Considerando anche la Serie B, sono in tutto sei i precedenti tra le due squadre. Il Monza ha vinto soltanto in una occasione, mentre la Fiorentina ha all’attivo tre vittorie. Sono invece due i pareggi.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Fiorentina – Monza

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici

Il nostro pronostico Fiorentina - Monza bet365 Betsson William Hill Kean marcatore dell’incontro 3.00 3.00 3.00 Doppia chance 12 1.25 1.26 1.26 Over 2,5 2.00 1.91 1.85

Ulteriori info, quote Fiorentina - Monza, pronostici e mercati possono essere consultati sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori troveranno utili info sul mondo del betting visitando

la nostra pagina dedicata ai siti scommesse poco conosciuti

la nostra guida al codice bonus bet365, registrazione e iniziative per i nuovi utenti.

Come scommettere su Fiorentina – Monza: analisi match e pronostici

Archiviata ai rigori la qualificazione alla fase finale della prossima Conference League, la Fiorentina ora deve rimettersi in carreggiata in campionato. Due pareggi nelle prime due giornate di Serie A non possono far felice Raffaele Palladino, che in questa stagione avrà il compito di traghettare i viola nella lotta alla prossima Champions League. Anche il Monza è partito decisamente male. Pareggio contro l’Empoli nella prima di Serie A e sconfitta in casa contro il Genoa per la squadra allenata da Nesta, che ha invece il compito di conquistare una salvezza tranquilla.

Probabili formazioni Fiorentina vs Monza

Per i pronostici Fiorentina – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodò, Richardson, Mandragora, Biraghi; Colpani, Kouamé; Kean. Allenatore: Palladino

De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodò, Richardson, Mandragora, Biraghi; Colpani, Kouamé; Kean. Allenatore: Palladino MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Fatica nelle gambe

La trasferta in Ungheria per affrontare il ritorno della gara contro il Puskas Akademia avrà un impatto, così come l’aver prolungato la gara fino ai calci di rigore. Palladino dovrà gestire le forze contro il Monza ma ha la rosa che glielo permette. Unica certezza del tecnico la presenza di Kean al centro dell’attacco. Il centravanti ex Juve deve ancora sbloccarsi in campionato, mentre in Conference League ha già realizzato due reti, trascinando di fatto la Fiorentina alla qualificazione.

Scommessa 1; Kean marcatore dell’incontro: 3,00 con bet365

Nesta già in difficoltà

Un punto in due giornate, non esattamente la partenza che si aspettava. Alessandro Nesta, alla prima esperienza alla guida di una panchina di Serie A, è già in affanno. L’essere il successore di Palladino alla guida dei brianzoli non ha aiutato, al pari delle difficoltà sul mercato, non ha di certo agevolato la transizione del nuovo tecnico, ma è evidente che, anche secondo i pronostici Fiorentina - Monza, i brianzoli dovranno scendere in campo con un piglio diverso e riuscire a strappare punti per smuovere la classifica.

Scommessa 2; Doppia chance 1-2: 1,26 con Betsson

Il ritorno dell’ex

Fiorentina - Monza è anche la sfida tra due squadre che stanno cercando di costruire una nuova identità dopo il cambio alla guida tecnica. Sulla panchina dei viola ci sarà Raffaele Palladino, grande ex della giornata. Dalla sua i precedenti: la Fiorentina non ha mai perso al Franchi contro il Monza nei tre precedenti, ma il Monza non vince in campionato da 11 giornate, considerando anche la scorsa stagione.

Scommessa 3; Over 2,5: 1,85 con William Hill