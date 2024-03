Pronostici Fiorentina – Milan e informazioni utili per scommettere: gli esperti prevedono un pareggio

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Milan, match previsto sabato 30 marzo alle ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul posticipo tra viola e rossoneri, match che chiuderà il sabato calcistico pre-pasquale.

Il Milan è reduce dal tris inflitto al Verona al Bentegodi mentre la Fiorentina, vista la scomparsa improvvisa del suo direttore sportivo Joe Barone, non ha giocato il match previsto contro l’Atalanta.

I nostri pronostici Fiorentina - Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Fiorentina - Milan bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del primo tempo 2.10 2.15 1.90 Risultato esatto 1-1 6.50 6.25 6.00 Olivier Giroud marcatore nell’incontro 3.10 3.00 3.10

Come scommettere su Fiorentina – Milan: analisi match e pronostici

Questa sfida si preannuncia avvincente, con la Fiorentina che si posiziona attualmente all’8° posto e il Milan al 2° nella classifica di Serie A. Entrambe le squadre hanno dimostrato di essere tra le più propositive del campionato in termini di tiri effettuati, il che lascia presagire una partita ricca di azioni offensive.

Per i pronostici Fiorentina – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Entrambe in corsa per l’Europa

Fiorentina e Milan hanno entrambe raggiunto i quarti di finale di Conference League ed Europa League. Concentrate entrambe ad arrivare in fondo alle rispettive Coppe, con la Fiorentina impegnata anche nelle semifinali di Coppa Italia contro l’Atalanta, c’è la possibilità che il confronto in campionato possa risolversi in un pareggio. Per questo i pronostici Fiorentina – Milan prevedono la possibilità che per i primi 45 minuti del match nessuna squadra prevalga sull’altra.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,10 con bet365

Un match equilibrato

Secondo le analisi e le previsioni, il Milan è leggermente favoriti per la vittoria, ma è previsto che entrambe le squadre segnino, data la loro propensione offensiva. Il consiglio degli esperti per questa partita è di aspettarsi meno di 2.5 gol totali, suggerendo che potrebbe essere un incontro equilibrato e tatticamente cauto

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,25 con Sisal

Giroud a caccia del gol numero 13

Rimasto a secco nell’amichevole di lusso che la nazionale transalpina ha perso per 2 a 0 in casa contro la Germania, lanciando non pochi segnali d’allarme all’allenatore Didier Deschamps, Olivie Giroud vuole concentrarsi di nuovo sul campionato italiano. Rimasto fermo a quota 12 reti segnate per ormai troppe giornate, l’attaccante transalpino non vede l’ora di ritrovare la via del gol. Per questo motivo i pronostici Fiorentina – Milan, indicano il numero 9 del Milan come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Olivier Giroud marcatore nell’incontro: 3,10 con William Hill