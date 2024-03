Pronostici Fiorentina – Maccabi Haifa e informazioni utili per scommettere: viola favoriti per il passaggio del turno

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Maccabi Haifa, quote dei bookmakers e analisi match di giovedì 14 marzo ore 18.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Maccabi Haifa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno degli ottavi di Uefa Conference League.

Dopo la spettacolare rimonta della gara d’andata, con il match che si è concluso con il risultato di 4-3 per i viola, la Fiorentina ha 2 risultati su 3 per poter proseguire il suo cammino europeo.

I nostri pronostici Fiorentina – Maccabi Haifa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Fiorentina - Maccabi Haifa bet365 Sisal William Hill Rolando Mandragora marcatore nell’incontro 6.00 5.00 4.75 Risultato esatto 2-0 Fiorentina 7.00 6.50 6.50 Nico Gonzalez primo marcatore dell’incontro 4.75 4.40 5.50

I lettori troveranno tutte le quote e pronostici Fiorentina - Maccabi Haifa sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre ulteriori info sono disponibili

nella nostra guida ai siti di scommesse online AAMS con regolare licenza per operare in Italia

nella nostra pagina dedicata al codice promozionale Betnero, bonus benvenuto e tanto altro sul concessionario di gioco.

Quote maggiorate per le prossime partite previste

Come scommettere su Fiorentina – Maccabi Haifa: analisi match e pronostici

Dopo aver subìto il gol del pareggio in piena zona Cesarini nella partita di campionato contro la Roma conclusasi con il risultato di 2 a 2, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita il Maccabi Haifa di Messai Dego con il favore dei pronostici.

Probabili formazioni Fiorentina - Maccabi Haifa

Per i pronostici Fiorentina – Maccabi Haifa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Nzola.

Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Nzola. MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Keouf; Simic, Seck, Gherson; Khandil, Mohamed, Naor, Cornud; Khalalli,Kinda; Pierrot.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Maccabi Haifa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il momento di Mandragora

Autore contro la Roma in campionato del suo secondo gol consecutivo dopo aver partecipato alla goleada della gara d’andata contro il Maccabi, Rolando Mandragora sta vivendo un periodo di forma straordinario. Il centrocampista napoletano si è riscoperto goleador, ed è anche per questo motivo che i pronostici Fiorentina – Maccabi Haifa, lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Rolando Mandragora marcatore nell’incontro: 6,00 con bet365

La spinta del Franchi

Intenzionata nel tornare a giocarsi di nuovo una finale europea, la viola sfrutterà l’effetto “Artemio Franchi” per sbrigare la pratica Maccabi Haifa ed avere così la possibilità di proseguire il cammino verso la finalissima prevista il 29 maggio 2024 ad Atene. Questo, insieme agli altri, è uno dei motivi per i quali i pronostici Fiorentina - Maccabi Haifa vedono la squadra di casa come favorita.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Fiorentina: 6,50 con Sisal

Il contributo del 10

Richiamato in panchina e lasciato riposare per scelta tecnica, Nico Gonzalez nella gara di ritorno di Europa League sarà a disposizione del suo tecnico Vincenzo Italiano. Ed è uno dei favoriti dalle quote marcatore Fiorentina - Maccabi Haifa.

In questo particolare momento della stagione, la Fiorentina ha bisogno assolutamente della miglior versione dell’attaccante argentino, protagonista finora di una stagione altalenante anche perché condizionata da un infortunio non banale. I tifosi aspettano il loro numero 10, e anche i pronostici prevedono che possa essere proprio l’argentino uno dei primi marcatori del match.

Scommessa 3; Nico Gonzalez primo marcatore dell’incontro: 5,50 con William Hill