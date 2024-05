Pronostici Fiorentina – Club Brugge e informazioni utili per scommettere: viola favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Club Bruges, quote dei bookmakers e analisi match di giovedì 2 maggio ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Club Brugge, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata delle semifinali di Uefa Conference League.

Dopo aver superato il Viktoria Plzen in occasione dei quarti di finale, la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronta da favorita i belgi del Club Brugge, che hanno eliminato il Paok Salonicco.

I nostri pronostici Fiorentina – Club Brugge

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Fiorentina - Club Brugge bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.90 1.90 Risultato esatto 2-0 Fiorentina 8.50 9.00 8.00 Andrea Belotti marcatore nell’incontro 3.00 2.75 3.30

Come scommettere su Fiorentina – Club Brugge: analisi match e pronostici

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell’Atalanta, grazie alla vittoria contro il Sassuolo i viola sono ancora in corsa per un posto in Europa per la prossima stagione. Contro il Club Bruges i gigliati proveranno a conquistare la loro seconda finale di Conference League consecutiva.

Probabili formazioni Fiorentina - Club Brugge

Per i pronostici Fiorentina – Club Brugge occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Barak, Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Belotti.

Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Barak, Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Belotti. CLUB BRUGGE (5-3-2): Jackers; Skoras, Sabbe, Ordonez, Balanta, Meijer; Vetlesen, Onyedika, Vanaken; Jutglà, Nusa.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Club Brugge permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Segnare più gol possibili per conquistare la finale

La disparità di forze in campo presuppone una gara votata all’attacco da parte della squadra viola, con i belgi che faranno di tutto per contenere i padroni di casa. Viste le premesse, i pronostici Fiorentina – Club Brugge prevedono la possibilità di assistere a una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

La spinta del Franchi

Intenzionata a conquistare la finalissima di Atene, la viola sfrutterà il fattore campo per superare la squadra belga con un buon margine già alla partita d’andata, per avere così la possibilità di proseguire il cammino verso l’ultimo capitolo della competizione previsto il 29 maggio 2024 all’Agia Sophia Stadium di Atene.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Fiorentina: 9,00 con Sisal

Il Gallo Belotti vuole dare il suo contributo

Vincenzo Italiano ha la massima fiducia in Andrea Belotti, e sfrutterà le doti del “Gallo” per provare a scardinare la fragile difesa belga. In prima fila da sempre per sacrificio e lotta, il numero 20 viola è a caccia di un gol che manca ormai da parecchio tempo. Proprio per questo motivo l’ex giocatore della Roma farà di tutto per segnare il suo secondo gol con la maglia dei gigliati e i pronostici Fiorentina – Club Brugge lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Andrea Belotti marcatore nell’incontro: 3,30 con William Hill