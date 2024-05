Pronostici Empoli – Frosinone e informazioni utili per scommettere: toscani favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli – Frosinone, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 15:00 di domenica 5 maggio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Frosinone, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita tra azzurri e ciociari, match valido per il 35esimo turno di Serie A.

Al Carlo Castellani di Empoli va in scena il più classico degli scontri salvezza. A 4 giornate dal termine, Empoli e Frosinone occupano rispettivamente 17esima e 16esima posizione in classifica. Entrambe a 31 punti, i giallazzurri di Eusebio di Francesco precedono gli uomini di Davide Nicola grazie alla migliore differenza reti.

I nostri pronostici Empoli – Frosinone

Il nostro pronostico Empoli - Frosinone bet365 Sisal William Hill M’Baye Niang marcatore nell’incontro 3.10 2.75 3.10 Risultato esatto 1-0 Empoli 9.00 9.25 9.00 Empoli in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.10 3.10 2.80

Come scommettere su Empoli – Frosinone: analisi match e pronostici

Reduce dalla sconfitta per 2 a 0 nell’ultima di campionato contro l’Atalanta, dopo la partita contro il Frosinone l’Empoli sarà impegnato in trasferta contro Lazio e Udinese per poi giocare l’ultima di campionato in casa contro la Roma. Gli azzurri allenati da Davide Nicola dovranno cercare di fare risultato contro il Frosinone in vista del complicato rush finale.

Probabili formazioni Empoli - Frosinone

Per i pronostici Empoli – Frosinone occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang.

Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. FROSINONE (3-5-2): Turati; Okoli, Romagnoli, Lirola; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

M’Baye Niang vuole dare il suo contributo alla salvezza dell’Empoli

Arrivato a 4 gol in campionato in 11 presenze, M’Baye Niang è seriamente intenzionato a trascinare l’Empoli fuori dalla zona retrocessione grazie alle sue reti. Il numero 10 senegalese è indicato essere, secondo i pronostici Empoli - Frosinone, uno dei probabili marcatori nell’incontro.

Scommessa 1; M’Baye Niang marcatore nell’incontro: 3,10 con bet365

Una vittoria per sperare

Posta in palio altissima quella che si giocheranno Empoli e Frosinone al Carlo Castellani. Con ancora pochi punti a disposizione per recuperare un eventuale passo falso, le due squadre proveranno il tutto per tutto per superarsi, con l’Empoli leggermente favorito secondo i bookies e dai pronostici Empoli - Frosinone.

Scommessa 2; risultato esatto 1-0 Empoli: 9,25 con Sisal

L’Empoli a caccia del terzo successo interno di fila

Nell’ultima partita giocata al Castellani, gli azzurri di Davide Nicola si sono resi protagonisti di una sontuosa vittoria contro il Napoli. Contro il Frosinone i toscani cercheranno di trovare il terzo successo consecutivo in casa per aumentare le loro possibilità di rimanere in Serie A.

Scommessa 3; Empoli in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,80 con William Hill