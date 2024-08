In questo articolo si possono trovare i pronostici Chelsea – Servette, quote dei bookmakers e analisi dell’incontro.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Chelsea – Servette, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. Partita valida per l’ultimo turno di qualificazione alla fase a gironi della Conference League 2024/25. La sfida tra gli ucraini e la squadra allenata da Manuel Pellegrini è in programma giovedì 22 agosto alle 21:00 a Stamford Bridge. Il Chelsea dopo l’ennesima rivoluzione estive ha iniziato la stagione con una sconfitta ed è chiamato subito a voltare pagina.

I nostri pronostici Chelsea – Servette

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Chelsea - Servette bet365 Betsson William Hill Over 3.5 1.83 1.80 1.90 Primo tempo over 1.5 1.90 1.88 1.90 Risultato esatto 4-0 Chelsea 10.00 8.25 9.00

Come scommettere su Chelsea – Servette: analisi match e pronostici

La squadra di Enzo Maresca nel primo turno della Premier League 2024/25 è stata battuta tra le mura amiche dai campioni d’Inghilterra in carica del Manchester City per 2-0. I Blues vogliono ottenere il pass per la Conference League e provare a vincere, il Chelsea ha le carte in regola per aggiudicarsi il trofeo. Il Servette dopo un buon inizio di stagione è stato eliminato nelle semifinali play-off di Europa League dal Braga, la squadra svizzera, per proseguire il proprio cammino europeo, è chiamata ad affrontare un avversario sulla carta ancora più forte dei portoghesi.

Probabili formazioni Chelsea vs Servette

Per i pronostici Chelsea – Servette occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, W. Fofana, Adarabioyo, R. Veiga; Dewsbury-Hall, Fernandez; Mudryk, Palmer, Neto; Guiu. Allenatore: Maresca.

Jorgensen; Gusto, W. Fofana, Adarabioyo, R. Veiga; Dewsbury-Hall, Fernandez; Mudryk, Palmer, Neto; Guiu. Allenatore: Maresca. SERVETTE (4-2-3-1): Frick, Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Ondoua, Douline; Kutesa, Antunes, Cognat; Crivelli. Allenatore: Haberli.

Match con tanti goal

Secondo i pronostici scommesse potrebbero essere i goal a farla da padrona nella sfida di Stamford Bridge. Il Chelsea non può e non deve sbagliare la seconda partita casalinga consecutiva, dopo il k.o. interno contro il Manchester City la squadra di Maresca vuole riscattarsi.

Scommessa 1; over 3,5: 1,83 con bet365

Il Chelsea proverà a partire subito forte

La squadra londinese proverà a indirizzare la gara già nel primo tempo secondo i pronostici Chelsea - Servette, i Blues hanno le qualità per chiudere l’incontro già nella prima frazione di gioco e secondo gli esperti nel primo tempo potrebbero essere realizzate almeno due reti. Maresca proverà a trasmettere le giuste motivazioni alla sua squadra, il tecnico italiano si aspetta una risposta dai suoi giocatori dopo il ko nel primo turno di campionato

Scommessa 2; primo tempo over 1,5: 1,88 con Sisal

I Blues vogliono chiudere i giochi già a Londra

L'obiettivo del Chelsea è la qualificazione alla fase a gironi della Conference League 2024/25 ma non solo. I Blues vogliono archiviare il passaggio del turno già nella gara di andata e secondo i pronostici Chelsea - Servette ci sono buone possibilità che ciò accada.

Scommessa 3; risultato esatto 4-0 Chelsea: 9,00 con William Hill