Pronostici Cagliari – Lecce e informazioni utili per scommettere: padroni di casa favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari – Lecce e l’analisi della partita prevista alle ore 12:30 di domenica 5 maggio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul lunch-time match tra sardi e salentini, partita valida per la 35esima giornata di Serie A.

Dopo aver subìto una pesante sconfitta contro il Genoa, i rossoblu di Claudio Ranieri sono a caccia di punti nella sfida-salvezza contro i pugliesi. Con all’orizzonte le trasferte contro Milan e Sassuolo, i sardi cercheranno di sfruttare il fattore campo per allontanarsi sempre di più dalla zona calda della classifica.

I nostri pronostici Cagliari – Lecce

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Cagliari - Lecce bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.20 2.20 2.10 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.05 2.00 2.00 Risultato esatto 1-1 6.00 6.25 5.50

Come scommettere su Cagliari – Lecce: analisi match e pronostici

A pochi punti dalla salvezza matematica, il Lecce di Luca Gotti è reduce da 3 risultati utili consecutivi. Con 2 partite su 3 in casa da giocare dopo la trasferta di Cagliari, i giallorossi proveranno a fare risultato anche contro gli isolani.

Probabili formazioni Cagliari - Lecce

Per i pronostici Cagliari – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Wieteska, Dossena; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Gaetano, Augello; Lapadula, Shomurodov.

Scuffet; Hatzidiakos, Wieteska, Dossena; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Gaetano, Augello; Lapadula, Shomurodov. LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Rafia, Blin, Dorgu; Oudin, Krstovic.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Motivazioni simili in campo

Per entrambe le squadre una vittoria sarebbe fondamentale, con un successo il Cagliari di Claudio Ranieri potrebbe respirare in vista del rush finale, mentre il Lecce con 3 punti potrebbe chiamarsi virtualmente fuori dalla lotta per non retrocedere. Viste le motivazioni di entrambi i team, i pronostici Cagliari – Lecce prevedono un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,20 con bet365

Il Lecce vuole l’ennesimo risultato utile

In vista dell’ennesimo spareggio salvezza contro l’Udinese al Via del Mare in occasione della terzultima di campionato, il Lecce contro il Cagliari proverà ancora una volta a fare punti lontano dal Salento cercando di mantenere la classifica invariata.

Scommessa 2; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,00 con Sisal

Un risultato utile per entrambe le squadre

Rispettivamente a 32 e 36 punti in classifica, secondo i pronostici Cagliari-Lecce questo potrebbe rivelarsi un match altamente equilibrato, con i padroni di casa che cercheranno quantomeno di non perdere. All’andata il match finì con il risultato di 1-1 in casa dei pugliesi, e non è detto che questo risultato non possa ripetersi.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 5,50 con William Hill