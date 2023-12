In questo articolo i pronostici Cagliari – Empoli, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita prevista sabato 30 dicembre alle ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Empoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match previsto all’Unipol Domus di Cagliari.

Andrà in scena nel capoluogo sardo la sfida salvezza tra gli isolani guidati da Claudio Ranieri e l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta per 2 a 0 in campionato e cercheranno di terminare il loro 2023 nel migliore dei modi.

I nostri pronostici Cagliari – Empoli

Il nostro pronostici Cagliari - Empoli bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.85 1.90 Risultato esatto 1-1 6.50 6.50 6.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.15

Come scommettere su Cagliari – Empoli: analisi match e pronostici

Scontro tra le ultime della classe quello che andrà in scena a Cagliari, con le formazioni distanziate in classifica di un punto con l’obiettivo di mettere pressione all’Udinese al 17esimo posto.

Per i pronostici Cagliari – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Cagliari (3-4-1-2) : Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos, Dossena; Nandez, Sulemana, Prati, Augello; Viola; Luvumbo, Lapadula.

: Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos, Dossena; Nandez, Sulemana, Prati, Augello; Viola; Luvumbo, Lapadula. Empoli (4-3-3): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due difese non proprio solide

Con rispettivamente, 31 e 30 gol subìti, le difese di Cagliari ed Empoli non sono certamente il massimo dell’affidabilità. Con una media di 2 gol presi a partita, entrambe le formazioni hanno di sicuro due retroguardie da rivedere. Per questo motivo i pronostici Cagliari – Empoli prevedono un match con molte reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

Forze simili in campo

Distanziati da un solo punto in classifica, isolani e toscani hanno presentato finora le stesse problematiche. Anche a livello statistico le squadre di Claudio Ranieri e Aurelio Andreazzoli sono simili. Gli azzurri hanno subìto un gol in meno rispetto ai rossoblu, ma i sardi ne hanno segnati 6 in più. Numeri alla mano, i pronostici Cagliari – Empoli prevedono un possibile pareggio tra le due formazioni.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,50 con Sisal

Chiudere l’anno senza farsi male

Cagliari ed Empoli hanno finora pareggiato in campionato rispettivamente 4 e 3 volte. Formazioni praticamente uguali tra gol subìti e gol fatti, entrambe nei bassifondi della classifica generale del torneo, numeri alla mano, un pareggio tra le due formazioni già nella prima frazione di gioco non è un’ipotesi da scartare del tutto.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,15 con William Hill