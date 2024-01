In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari – Bologna, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 14 gennaio ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match.

Prima gara interna del 2024 quella di domenica 14 gennaio alle ore 15.00 all’Unipol Domus per il Cagliari di Claudio Ranieri, reduce da un buon pareggio a Lecce nell’ultima giornata di campionato.

I nostri pronostici Cagliari - Bologna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Cagliari - Bologna bet365 Sisal William Hill Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.25 3.20 3.00 Risultato esatto 0-2 Bologna 11.00 11.50 10.00 Lewis Ferguson marcatore dell’incontro 5.00 4.75 4.60

Maggiori informazioni, quote Cagliari – Bologna, pronostici e mercati sono consultabili sui siti scommesse online ufficiali. In più i giocatori troveranno:

• un confronto dei bookmaker ADM online sicuri e legali in Italia

• tutte le informazioni sul codice negozio Planetwin365 e se serva per aderire alle offerte di benvenuto per i nuovi clienti.

Come scommettere su Cagliari – Bologna: analisi match e pronostici

Dopo il 3 a 0 subìto ad Udine, il Bologna di Thiago Motta ha pareggiato al Dall’Ara contro il Genoa di Alberto Gilardino. Contro il Cagliari i felsinei vogliono ritrovare una vittoria che manca dal 23 dicembre quando si imposero per 1 a 0 sull’Atalanta.

Probabili formazioni Cagliari - Bologna

Per i pronostici Cagliari – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Pavoletti, Petagna.

Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Pavoletti, Petagna. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Van Hooijdonk.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Dimenticare Firenze

Dopo aver battuto per 2 a 1 l’Inter a San Siro, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia, tutti si aspettavano che questo sorprendente Bologna arrivasse fino in fondo alla competizione. I felsinei hanno trovato ai quarti di finale una solida Fiorentina che ha costretto i rossoblu ad uno 0-0 per poi vincere la lotteria dei calci di rigore. Contro il Cagliari i felsinei vogliono buttarsi alle spalle la sconfitta di Firenze. Motivo per cui per alcuni pronostici Cagliari - Bologna la squadra in trasferta potrebbe vincere il match.

Scommessa 1; Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,25 con bet365

Riconquistare la vittoria

Al Bologna manca la vittoria dal 23 dicembre 2023, quando i rossoblu si imposero per 1 a 0 contro l’Atalanta. Dopo quel successo, 2 sconfitte e un pareggio per gli emiliani che contro il Cagliari vogliono conquistare la prima vittoria del 2024. Chissà che questa non sia proprio l'occasione per riprendersi, come confermano alcuni pronostici Cagliari - Bologna.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Bologna: 11,50 con Sisal

Lo scozzese a caccia del quinto gol

Un suo gol contro l’Atalanta ha regalato al Bologna quella che, finora, rimane la sua ultima vittoria in campionato. Il centrocampista scozzese, pedina fondamentale dello scacchiere di Thiago Motta, è già arrivato a 4 gol in campionato. Niente male per un classe ’99. Calciatore dotato di una resistenza fuori dal comune, lo scozzese viene spesso impiegato come centrale di centrocampo ma è anche dotato di una sensibilità degna di un trequartista che finora gli ha permesso di regalare 2 assist ai compagni. Viste le premesse, i pronostici Cagliari – Bologna indicano Lewis Ferguson come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Lewis Ferguson marcatore nell’incontro: 4,60 con William Hill