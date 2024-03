Pronostici Brighton – Roma e informazioni utili per scommettere: giallorossi favoriti per il passaggio del turno

In questo articolo si possono trovare i pronostici Brighton – Roma, quote dei bookmakers e analisi del match di giovedì 14 marzo ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Brighton – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Dopo il sontuoso 4-0 dell’andata allo stadio Olimpico, la Roma di Daniele De Rossi affronta il Brighton in trasferta per cercare di ottenere il pass per i quarti di finale.

I nostri pronostici Brighton – Roma

Il nostro pronostico Brighton - Roma bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.40 2.30 2.37 Risultato esatto 2-1 Brighton 8.50 8.25 8.50 Romelu Lukaku marcatore dell’incontro 3.00 2.75 3.25

Come scommettere su Brighton – Roma: analisi match e pronostici

Dopo aver pareggiato in piena zona Cesarini contro la Fiorentina in campionato, dimostrando di non mollare mai, i giallorossi affrontano la squadra di De Zerbi forti del poker dell’andata.

Probabili formazioni Brighton - Roma

Per i pronostici Brighton – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck.

Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck. ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Confrontare le quote vincente Brighton – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una squadra rinata

Il 4 a 0 dell’andata non deve far abbassare la guardia ai giallorossi, che dovranno dimenticare il risultato della partita dell’Olimpico e giocarsi i 90 minuti come se si partisse dallo 0 a 0. L’obiettivo della Roma è sicuramente quello di terminare i primi 45 minuti in perfetta parità provando poi nel secondo tempo a colpire negli spazi che la squadra di De Zerbi inevitabilmente le concederà. La squadra capitolina è favorita per il passaggio del turno dai pronostici Brighton - Roma.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.5: 2,40 con bet365

Una sconfitta indolore

Giocarsi il ritorno degli ottavi di finale di Europa League forte del 4 a 0 dell’andata non è da tutti. La Roma di De Rossi potrà permettersi addirittura di perdere con 3 gol di scarto e di staccare comunque il pass per i quarti di finale. Motivo che la danno per favorita da quote e pronostici Brighton - Roma.

Il Brighton dal canto suo, ce la metterà tutta per non fare brutta figura davanti ai propri tifosi e cercherà almeno di ottenere una vittoria per il morale.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Brighton: 8,25 con Sisal

La certezza Lukaku

Dopo aver fatto letteralmente ammattire la difesa degli albionici nella partita d’andata, Romelu Lukaku cerca di nuovo il gol in terra inglese. Autore di una prestazione maiuscola all’Olimpico, il gigante belga è indicato essere - a detta dei pronostici Brighton – Roma – uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore dell’incontro: 3,25 con William Hill