I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bayern Monaco – Bayer Leverkusen, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Vincent Kompany e quella guidata da Xabi Alonso.

La partita, valevole per la quinta giornata della Bundesliga, si disputerà alle 18:30 di sabato 28 settembre all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

I nostri pronostici Bayern Monaco - Bayer Leverkusen

Il nostro pronostico Bayern Monaco - Bayer Leverkusen bet365 Sisal William Hill Pareggio 4.20 4.00 4.33 Risultato esatto: 4-0 Bayern Monaco 26.00 36.00 26.00 Over 5,5 5.00 5.00 4.50

Come scommettere su Bayern Monaco – Bayer Leverkusen: analisi match e pronostici

Siamo agli inizi della Bundesliga, ma già ci troviamo a parlare di una gara che (in piccolo) può decidere il futuro della corsa per il titolo. Da un lato un Bayern Monaco che vuole tornare su quello che per undici stagioni consecutive è stato il suo trono. Dall’altro un Bayer Leverkusen che il titolo lo ha vinto l’anno scorso, ma che - dopo un’annata senza sconfitte in patria - si ritrova a fare i conti con qualche incertezza difensiva di troppo. In ogni caso, gli uomini di Xabi Alonso si ritrovano a soli tre punti dai bavaresi, effetto del K.O. casalingo contro il Lipsia.

Probabili formazioni Bayern Monaco - Bayer Leverkusen

Per i pronostici Bayern Monaco – Bayer Leverkusen occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Kompany

Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Kompany BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface. Allenatore: Xabi Alonso

Confrontare le quote vincente della partita Bayern Monaco – Bayer Leverkusen permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Le due squadre sullo stesso livello. Tutto rimandato al ritorno?

Secondo gli esperti e stando ai pronostici Bayern Monaco - Bayer Leverkusen, il Bayern Monaco appare leggermente in vantaggio. Il confronto, comunque, è decisamente equilibrato: per questo, anche alla luce di quote molto interessanti, attenzione all’ipotesi pareggio. Per quello, però, appare fondamentale una prova maiuscola della difesa ospite, sottotono nelle ultime uscite.

Scommessa 1; esito finale pareggio: 4,20 con bet365

Bayern Monaco, è il momento della vendetta

Occhio ad un Bayern Monaco dalla goleada facile. I nove gol contro la Dinamo Zagabria e i cinque contro il Werder Brema (fino a quel momento imbattuto) mostrano l'incredibile potenzialità offensiva dei bavaresi. Se l'attacco è dominato da Harry Kane (già 10 gol in questa stagione), in difesa c'è da registrare la rinascita dell'ex napoletano Kim, galvanizzato dalla cura di Mister Kompany, uno che da giocatore faceva proprio il centrale. Attacco fenomenale, difesa imperforabile: il Bayern Monaco può stravincere. Puntiamo su un clamoroso 4-0 secondo i nostri pronostici Byaern Monaco - Bayer Leverkusen.

Scommessa 2; risultato esatto 4-0 Bayern Monaco: 36,00 con Sisal

Raffica di gol a Monaco di Baviera?

Il Bayern Monaco fa paura, ma il Bayer Leverkusen non starà a guardare. In attacco i campioni di Germania propongono il talento Wirtz e il bomber Boniface. Dall’altro lato, però, il terzetto difensivo non sembra dare le giuste garanzie, come testimoniano i 9 gol subiti nelle prime 4 gare di Bundesliga. Attenzione, così, ad un big match nel segno di tante reti, anche più di cinque.

Scommessa 3; over 5,5: 4,50 con William Hill