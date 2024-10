In questo articolo si possono trovare i pronostici Bayer Leverkusen-Milan, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bayer Leverkusen – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Xabi Alonso e quella allenata da Paulo Fonseca.

La partita, valevole per la seconda giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà martedì 1° ottobre alle 18:45 alla BayArena.

I nostri pronostici Bayer Leverkusen - Milan

Il nostro pronostico Bayer Leverkusen - Milan bet365 Sisal William HIll Primo marcatore dell'incontro: Rafael Leao 11.00 11.50 9.50 Risultato esatto: 2-1 Milan 15.00 16.00 13.00 Parziale/Finale Pareggio/Pareggio 7.00 6.25 7.00

Come scommettere su Bayer Leverkusen – Milan: analisi match e pronostici

Due squadre in cerca di conferme. Il Bayer Leverkusen vuole dare seguito al poker europeo in casa del Feyenoord e al pareggio d'orgoglio (in campionato) contro un Bayern Monaco scatenato.

Il Milan, invece, vuole confermarsi squadra rinata proprio dopo la brutta sconfitta in Champions contro il Liverpool: da quell'1-3 senza attenuanti, i rossoneri di Fonseca hanno cambiato pelle e vinto prima contro i cugini dell'Inter e poi contro il Lecce. Proprio contro i salentini, impressionante prova di forza di Pulisic e compagni, capaci di realizzare tre gol in appena 5 minuti.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen - Milan

Per i pronostici Bayer Leverkusen – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface. Allenatore: Xabi Alonso.

Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface. Allenatore: Xabi Alonso. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. Allenatore: Fonseca.

Confrontare le quote vincente della partita Bayer Leverkusen – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Leao è tra i protagonisti più attesi: il portoghese subito in gol?

La recente rinascita del Milan è anche nel segno di un Rafa Leao più intraprendente ed efficace. I riflettori sono così puntati sul portoghese, chiamato a sbloccare una gara che sarà veramente difficile. Una gara da vincere, per non perdere contatto con i primi otto posti in classifica. I pronostici Leverkusen - Milan degli esperti lo indicato come potenziale marcatore del match.

Scommessa 1; Rafael Leao primo marcatore: 11,00 con bet365

Il Milan può sfruttare i limiti difensivi del Bayer

Il Bayer Leverkusen non sembra più la squadra imbattibile della passata stagione. La sconfitta in finale di Europa League contro l’Atalanta sembra avere rotto qualcosa: in questo senso, si discute tanto della tenuta difensiva delle “aspirine”, bucate in 12 occasioni in queste prime uscite stagionali. Per questo, il successo del Milan sembra tutt’altro che impossibile: puntiamo, allora, sul 2-1 a tinte rossonere.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Milan: 16,00 con Sisal

Bayer Leverkusen e Milan, due squadre (al momento) sullo stesso livello?

Il Bayer Leverkusen viene dal pareggio in casa dello scatenato Bayern Monaco e dal netto 4-0 in casa del Feyenoord. Il Milan ha superato l’Inter e un Lecce tutt’altro che irresistibile. A conti fatti, le due squadre vivono momenti simili e, in più, qualitativamente appaiono sullo stesso livello (forse il tecnico Xabi Alonso sposta un po’ gli equilibri). Per questo, non ci sorprenderebbe una gara in completo equilibrio, con il risultato, secondo i pronostici Bayer Leverkusen - Milan, fermo sul pareggio sia nel primo tempo che al termine del secondo.

Scommessa 3; parziale/finale pareggio/pareggio: 7,00 con William Hill