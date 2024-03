Pronostici Atletico Madrid – Inter e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti per il passaggio del turno

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atletico Madrid - Inter, quote dei bookmakers e analisi del match di mercoledì 13 marzo ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atletico Madrid - Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Dopo aver vinto per 1 a 0 all’andata, grazie a un gol di Marko Arnautovic, l’Inter affronta l’ostica trasferta di Madrid, dove cercherà di difendere il vantaggio in casa dei colchoneros di Diego Simeone.

I nostri pronostici Atletico Madrid - Inter

Il nostro pronostico Atletico Madrid - Inter bet365 Sisal William Hill Over 2.05 2.05 2.10 2.10 Risultato esatto 1-1 6.00 6.25 5.50 Lautaro Martinez marcatore dell’incontro 3.00 3.00 2.50

Come scommettere su Atletico Madrid - Inter: analisi match e pronostici

Lanciatissima di gran carriera verso il ventesimo tricolore, l’Inter di Simone Inzaghi affronta l’Atletico Madrid forte della vittoria per 1 a 0 conquistata a San Siro. Con 2 risultati su 3 a disposizione, i nerazzurri partono con il favore dei pronostici.

Probabili formazioni Atletico Madrid - Inter

Per i pronostici Atletico Madrid – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATLETICO MADRID (5-3-2) - Oblak; Witsel, Gabriel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Samuel Lino; Morata, Griezmann.

Oblak; Witsel, Gabriel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Samuel Lino; Morata, Griezmann. INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

L’Atletico per giocarsela

Recuperare una rete di svantaggio non è mai stato storicamente difficile, ma contro quest’Inter l’Atletico dovrà giocare la partita perfetta se vorrà far parte dei sorteggi per i quarti di finale che si terranno a Nyon il prossimo 15 marzo. Sostenuta dal calore del Civitas Metropolitano, la compagine madridista cercherà di scardinare la quasi impenetrabile difesa nerazzurra provando a scatenare in avanti Alvaro Morata e Antoine Griezmann. I pronostici Atletico Madrid - Inter prevedono una gara ricca di goal.

Scommessa 1; over 2.5: 2,05 con bet365

Puntare in alto

D’ora in poi le partite in Champions League saranno tutte complicate, e questo Simone Inzaghi lo sa bene. Archiviata quasi del tutto la pratica Serie A, l’Inter impiegherà tutte le sue energie per provare ad arrivare in fondo alla massima competizione europea. Contro l’Atletico potrebbe bastare anche soltanto un pareggio, che infatti viene indicato dai pronostici Atletico Madrid - Inter come uno dei probabili risultati finali.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,25 con Sisal

La certezza Martinez

Sempre più capocannoniere nel campionato italiano, Lautaro Martinez nella partita d’andata a San Siro è rimasto a secco. Autore finora di 2 reti, entrambe segnate nei gironi di qualificazione, il capitano dell’Inter vuole lasciare il segno anche in Champions, e i pronostici Atletico Madrid – Inter indicano il numero 10 nerazzurro come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Lautaro Martinez marcatore dell’incontro: 2,50 con William Hill