In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Sassuolo, quote dei bookmakers e analisi del match di sabato 17 febbraio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Sassuolo, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul posticipo serale del sabato che vedrà contrapposti bergamaschi ed emiliani.

Dopo aver conquistato un prezioso punto in casa del Torino, il Sassuolo è impegnato nella difficile trasferta di Bergamo, dove se la vedrà contro l’Atalanta quarta in classifica.

I nostri pronostici Atalanta – Sassuolo

Il nostro pronostico Atalanta - Sassuolo

Come scommettere su Atalanta – Sassuolo: analisi match e pronostici

Dopo aver passeggiato contro il Genoa a Marassi, imponendosi per 4 a 1, l’Atalanta con ancora una gara da recuperare ospita un Sassuolo pericolosamente a ridosso della zona retrocessione.

Probabili formazioni Atalanta - Sassuolo

Per i pronostici Atalanta – Sassuolo occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca.

Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Henrique, Boloca/Racic; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Il Sassuolo deve provare a far punti

Con un punto in più del Verona terzultimo e con una gara da recuperare, il Sassuolo deve tornare a fare punti in trasferta per potersi garantire una più comoda salvezza. Con un bottino di appena 4 punti nelle ultime 5 partite, la formazione allenata da Dionisi si troverà a giocare contro una tra le squadre più ostiche da affrontare in trasferta. I neroverdi faranno di tutto per tornare in Emilia Romagna con almeno un punto, chissà che non ci riescano stravolgendo i pronostici Atalanta - Sassuolo.

La Dea non vuole perdere il treno Champions

Dopo il sontuoso 4 a 1 di Genova, l’Atalanta è a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato. Con il Bologna che l’ha raggiunta a 42 punti ma avendo giocato una partita in più, gli uomini di Gasperini non vogliono lasciar scappare il treno Champions, visto e considerato che la partita che dovranno recuperare la dovranno giocare a fine febbraio contro la prima della classe Inter, che non sembra assolutamente intenzionata a fermarsi nella sua corsa verso il titolo. Facile immaginare un'ampia vittoria stando ai pronostici Atalanta - Sassuolo

ll momento d’oro del belga

Con la casacca dell’Atalanta, Charles De Ketelaere si è riscoperto essere un altro giocatore. Sicuro di sé, sempre presente nella manovra dei nerazzurri, nel 3 a 1 contro la Lazio è stato autore di una pregevole doppietta. La cura Gasperini sembra aver fatto bene al numero 17 che, secondo i pronostici Atalanta – Sassuolo, risulta essere uno dei probabili marcatori del match.

