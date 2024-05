Pronostici Atalanta – Juventus e informazioni utili per scommettere: nerazzurri leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Juventus, quote dei bookmakers e l’analisi match di mercoledì 15 maggio ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla finale di Coppa Italia edizione 2023/24.

Dopo aver superato rispettivamente Lazio e Fiorentina in semifinale, Juventus e Atalanta si sfidano per l’ultimo atto della coppa nazionale. All’Olimpico di Roma si scontreranno due squadre che stanno attraversando momenti di forma completamente diversi. Finalista in Europa League contro la corazzata Bayer Leverkusen e a un passo dalla qualificazione per la prossima Champions League, la Dea incontra una Juventus che non trova la vittoria da oltre un mese. I bianconeri appaiono stanchi e sfiduciati nonostante abbiano conquistato anche loro un posto per l’Europa che conta a partire dalla prossima stagione.

I nostri pronostici Atalanta – Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Atalanta - Juventus bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.25 2.20 2.30 Risultato esatto 1-2 Juventus 11.00 11.00 10.00 Dusan Vlahovic marcatore dell’incontro 2.87 3.00 2.90

Come scommettere su Atalanta – Juventus: analisi match e pronostici

Gli esperti del settore prevedono una sfida estremamente equilibrata. Sulla carta partono leggermente favoriti i bergamaschi che però saranno costretti a rinunciare al loro bomber Gianluca Scamacca squalificato. I nerazzurri tuttavia potranno contare su un Charles De Ketelaere in pieno spolvero, autore di una sontuosa doppietta contro la Roma in campionato. La Juventus di Max Allegri dovrà probabilmente rinunciare a Yildiz, infortunatosi contro la Salernitana, mentre potrebbe contare sul recupero di Alex Sandro e di capitan Danilo.

Probabili formazioni Atalanta - Juventus

Per i pronostici Atalanta – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman.

Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Confrontare le quote vincente Atalanta – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Atalanta per la finale

Una partita secca come una finale può aprire diversi scenari. I pronostici Atalanta – Juventus prevedono la possibilità di assistere ad una gara giocata all’insegna della spregiudicatezza da parte di entrambe le squadre, con la probabilità di assistere a un match in cui verranno segnate più di 2 reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,25 con bet365

La Juventus per la 15esima Coppa Italia

Un successo permetterebbe alla Juventus di conquistare la sua 15esima Coppa Italia, i bianconeri non vincono dallo scorso 7 aprile: 1-0 inflitto alla Fiorentina in campionato. Capace di risollevarsi ogni volta che la davano per spacciata, la squadra allenata da Max Allegri parte leggermente sfavorita contro i nerazzurri, ma è seriamente intenzionata a smentire le previsioni degli esperti.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Juventus: 11,00 con Sisal

Dusan Vlahovic vuole essere decisivo

Capocannoniere dei bianconeri con 16 reti in campionato e 1 in Coppa Italia, Dusan Vlahovic vuole finalmente essere decisivo. L’attaccante serbo avrà Federico Chiesa come partner d’attacco contro i nerazzurri. Insieme proveranno a scardinare la difesa degli orobici provando a terminare la loro stagione con la vittoria di un trofeo. È di fatto favorito dalle quote marcatore e dai pronostici Atalanta - Juventus.

Scommessa 3; Dusan Vlahovic marcatore dell’incontro: 2,90 con William Hill