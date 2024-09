In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Atalanta - Fiorentina dei nostri esperti con confronto quote, analisi match e consigli scommesse.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta-Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella guidata da Raffaele Palladino.

La partita, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, si disputerà domenica 15 settembre alle 15:00 allo Gewiss Stadium di Bergamo.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Atalanta - Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Atalanta - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Primo marcatore: Moise Kean 9.50 9.50 9.00 Risultato finale: pareggio 3.60 3.75 3.75 Risultato esatto: 3-2 Atalanta 21.00 23.00 19.00

Per altri pronostici Atalanta - Fiorentina, quote e tipologie di giocata, consigliamo di visitare le piattaforme dei siti scommesse. Per una più ampia panoramica sul mondo del betting è possibile visitare:

la nostra pagina con un elenco dei top bonus scommesse di benvenuto

la nostra guida al codice promozionale Lottomatica utile per ottenere un bonus di benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Atalanta - Fiorentina

Atalanta e Fiorentina hanno grandi progetti europei, ma devono tornare a vincere in campionato. I nerazzurri di Gasperini vengono da due sconfitte consecutive e stanno pagando il contraccolpo dei troppi infortuni e di un calciomercato che ha tolto qualche certezza (vedi alla voce Koopmeiners).

La Fiorentina ha raccolto gli stessi punti degli orobici, ma fin qui ha collezionato solo pareggi nonostante non abbia affrontato nemmeno una big: dimostrazione, questa, che il nuovo tecnico Palladino non abbia ancora trovato la quadratura del cerchio.

Probabili formazioni Atalanta vs Fiorentina

Per i pronostici Atalanta-Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Godfrey, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Brescianini, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gasperini

Carnesecchi, Godfrey, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Brescianini, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gasperini FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea, Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Adli, Mandragora, Gosens; Colpani, Kouamé; Kean. Allenatore: Italiano.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta-Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Moise Kean è l’uomo del momento

Un mese di gare ufficiali in viola e con la nazionale e Moise Kean ha subito mostrato al mondo del calcio che non è un giocatore finito. A parlare sono i numeri: sono già 4 i gol realizzati, tre con la Fiorentina e uno con la nazionale di Spalletti, a dimostrazione del cambio di registro rispetto all'ultima annata a tinte juventine (nel segno addirittura di zero reti). Il tecnico Palladino ha dunque trovato il suo centravanti: un'ottima notizia, dopo che i viola hanno passato un'annata (la scorsa) nel segno degli impalpabili Belotti e Nzola.

Il momento è di quelli d’oro: attenzione, allora, che Moise Kean è tra i candidati principali per aprire le danze in un match che, stando ai pronostici Atalanta - Fiorentina, promette spettacolo.

Scommessa 1; Primo marcatore Moise Kean: 9,50 con bet365

La Fiorentina può andare avanti, ma occhio all’orgoglio atalantino

Kean in gol e Fiorentina avanti al termine della prima frazione di gioco. Questa la nostra proiezione per la gara dello Gewiss Stadium. Nella ripresa, da non sottovalutare la reazione di un'Atalanta che ha bisogno di una prova d'orgoglio per riprendere la retta via. In questo senso, da monitorare i movimenti dalla panchina, con Gasperini che nella ripresa può gettare nella mischia l'eroe di Europa League Ademola Lookman, senza dimenticare gente del calibro di Zaniolo e Pasalic.

Scommessa 2; risultato finale pareggio: 2,25 con Sisal

Atalanta, una vittoria per scacciare i fantasmi

Prevediamo una gara nel segno dei gol, questo è ormai chiaro. Lo dicono i pronostici Atalanta - Fiorentina dei principali esperti. Difficile, ovviamente, non considerare una vittoria d’orgoglio dell’Atalanta, chiamata a conquistare i tre punti per iniziare la rincorsa alle primissime posizioni. Di certo, nel caso, ci sarà da soffrire: sì, perché la difesa atalantina non dà le giuste garanzie (troppi 6 gol subiti in tre gare), dimostrazione che qualcosa da correggere c'è. Centrocampo e attacco, però, sono di assoluto livello: l'oriundo Mateo Retegui vuole recitare un ruolo da protagonista, lo stesso vale per il nazionale Brescianini, che ha l'ingrato compito di sostituire Koopmeiners.

Scommessa 3; risultato esatto 3-2 Atalanta: 1,28 con William Hill