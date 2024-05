Pronostici Aston Villa – Olympiakos e informazioni utili per scommettere: i Villans partono con i favori del pronostico

In questo articolo si possono trovare i pronostici Aston Villa – Olympiakos, le quote bookmakers e analisi della gara di giovedì 2 maggio ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Aston Villa – Olympiakos, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita d’andata delle semifinali di Conference League.

Sale l’attesa per la prima delle due sfide tra la squadra di Unai Emery e quella guidata da un altro spagnolo, José Luis Mendilibar. Sia l’Aston Villa che l’Olympiakos sono determinate a non sbagliare la gara in programma al Villa Park.

I nostri pronostici Aston Villa – Olympiakos

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Aston Villa - Olympiakos bet365 Sisal William Hill Over 2.5 1.66 1.72 1.61 Risultato esatto 3-1 Aston Villa 12.00 11.50 11.00 Ollie Watkins marcatore dell’incontro 2.10 2.00 2.15

Come scommettere su Aston Villa – Olympiakos: analisi match e pronostici

Stagione decisamente positiva quella dell’Aston Villa, quarto in Premier League a +7 sul Tottenham, che ha però disputato due gare in meno rispetto ai Villans. Olympiakos con una motivazione extra: la finale di Conference League è in programma ad Atene, un traguardo che la squadra di Mendilibar è determinata a raggiungere.

Probabili formazioni Aston Villa - Olympiakos

Per i pronostici Aston Villa – Olympiakos occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ASTON VILLA (4-3-2-1): Olsen; Konsa, Carlos, Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Tielemans; Rogers, Bailey; Watkins.

Olsen; Konsa, Carlos, Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Tielemans; Rogers, Bailey; Watkins. OLYMPIAKOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Hezze, Horta; Podence, El Kaabi, Fortounis.

Confrontare le quote vincente della partita Aston Villa – Olympiakos permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Sfida nel segno del goal

Nelle ultime 5 gare disputate tra campionato e Conference League, l’Aston Villa è sempre riuscito a trovare la via della rete e in una sola occasione (contro l’Arsenal all’Emirates) ha mantenuto inviolata la propria porta. Per l’Olympiakos 11 gol realizzati e 6 subiti nelle ultime cinque uscite tra massimo campionato greco e terza competizione europea. Per questo motivo secondo i pronostici Aston Villa – Olympiakos dei bookmaker online saranno i goal a farla da padrone.

Scommessa 1; over 2.5: 1,66 con bet365

Aston Villa determinato a non sbagliare la gara di andata

La squadra di Emery proverà a sfruttare il fattore campo, il tecnico spagnolo è consapevole che l’atmosfera in Grecia che attende la sua squadra nella sfida di ritorno sarà più calda che mai. Nelle 5 gare casalinghe disputate in questa edizione della Conference League l’Aston Villa ha conquistato altrettante vittorie, compreso il 4-0 inflitto all’Ajax agli ottavi. Ai quarti i Villans hanno eliminato il Lilla, battuto a Birmingham per 2-1. La qualificazione è arrivata grazie al successo ottenuto in Francia dopo la lotteria dei calci di rigore.

Scommessa 2; risultato esatto 3-1 Aston Villa: 11,50 con Sisal

Stagione straordinaria per Watkins

Ben 26, di cui 7 in Conference League, le reti messe a segno fin qui da Ollie Watkins. L’attaccante inglese sta vivendo una stagione da sogno e proverà a timbrare il cartellino anche nella sfida in programma giovedì sera. I pronostici Aston Villa – Olympiakos indicano il centravanti classe 1995 come uno dei probabili marcatori della gara del Villa Park.

Scommessa 3; Ollie Watkins marcatore dell’incontro: 2,15 con William Hill