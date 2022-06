Ziyech vuole lasciare il Chelsea: il Milan tenta il grande colpo

Il trequartista marocchino vorrebbe cambiare aria: destinazione Milan gradita, bisogna trovare l'accordo sull'ingaggio.

Da Londra a Milano: questo sarà, con ogni probabilità, il percorso di Romelu Lukaku, destinato a tornare sulla sponda nerazzurra del Naviglio, ma potrebbe esserlo anche per quanto riguarda Hakim Ziyech.

Nel caso del marocchino, la Milano in questione sarebbe quella rossonera: come riportato da 'Sky Sport', il Milan sta studiando le mosse da effettuare per assestare il colpo e regalare un rinforzo di assoluta qualità a Stefano Pioli.

Il gancio arriva dallo stesso giocatore e della sua volontà, coincidente con un addio al Chelsea: l'interesse milanista è concreto e, da parte di Ziyech, c'è disponibilità a trattare per trovare un accordo sullo stipendio, che in Inghilterra si attesta sui 5 milioni di sterline (5,8 milioni di euro).

Parti al lavoro anche per raggiungere una quadra sulla formula dell'eventuale trasferimento: il tutto potrebbe essere agevolato dai buoni rapporti tra le due proprietà, ora entrambe americane.

Al pari di Lukaku, Ziyech fa parte della cerchia degli scontenti del Chelsea, dove non è riuscito a replicare pienamente le ottime prestazioni offerte ai tempi dell'Ajax: per lui 8 goal in 44 apparizioni nell'ultima stagione, chiusa dai 'Blues' con zero titoli e tanti rimpianti.