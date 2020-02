Zeman sul calcio femminile: "Di solito in Italia le donne stanno in cucina"

Zdenek Zeman commenta l’ascesa del calcio femminile in Italia: “E’ in grande sviluppo. Di solito nel calcio le donne venivano sempre dopo”.

Quello del calcio femminile è un movimento in continua ascesa in . A confermare la crescita degli ultimi anni, l’interesse sempre maggiore non solo per le sfide della Nazionale Azzurra guidata da Milena Bertolini, ma anche per il campionato di .

Zdenek Zeman , parlando a Coverciano a margine della premiazione per la Panchina d’Oro , ha commentato il momento che il calcio femminile sta vivendo.

“Il calcio femminile è in grande sviluppo in Italia, la cosa è dovuta anche alla partecipazione ai Mondiali”.

Il tecnico boemo, uno dei personaggi più schietti del calcio nostrano, ha spiegato perché il movimento femminile ha impiegato così tanto tempo in Italia a guadagnare sempre maggiori attenzioni.

“In Italia abbiamo tanti problemi già con il calcio maschile. Abbiamo visto che Serie B e Serie C hanno tanti problemi e di solito le donne venivano sempre dopo nel calcio. Vedremo adesso se riusciranno fare un altro passo in avanti”.

Zeman ha commentato con una battuta quello potrebbe essere un problema culturale alla base di un così grande divario tra il movimento maschile e quello femminile.