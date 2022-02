Zaniolo intriga la Juve: fari puntati sul gioiello della Roma

Domanda: è appena finita la sessione di riparazione e già si pensa a quella estiva? Sì, proprio così. Certo, ora l’attenzione principale si sposta com’è giusto che sia sul rettangolo di gioco, ma il mercato – soprattutto in Italia – non si ferma mai.

Ecco perché, godendosi il presente e pianificando il futuro, la Juventus studia le mosse del domani. Leader incontrastata degli ultimi giorni della compravendita nostrana, e non solo, la Vecchia Signora ha le idee chiare. Ovvero: tornare il più in alto possibile nel minor tempo possibile. Il tutto, ovviamente, all’insegna della programmazione e, soprattutto, della sostenibilità.

Sognare si può, indubbiamente, e lo dimostra l’affare che ha portato sorprendentemente Dusan Vlahovic a Torino. Letteralmente impensabile fino a una settimana fa, splendida realtà attuale. Costruita sapientemente dallo Stato Maggiore juventino che, tra silenzio e fatti, ha saputo rinforzare sensibilmente l’organico. Insomma, alibi finiti.

E, a proposito di rinforzare, la Juve non ha nessuna intenzione di fermarsi. Certo, dosando qualsiasi passo, ma sempre e costantemente con le idee chiare. Alla Continassa monitorano diverse piste e inoltre, si sa, da quelle parti il made in Italy non passa mai moda. Affatto.

L'articolo prosegue qui sotto

Nome e cognome: Nicolò Zaniolo. Il jolly offensivo della Roma, infatti, intriga la Juve. Intendiamoci, puro apprezzamento tecnico. Per il momento. In quanto del doman non v’è certezza, a maggior ragione considerando le freschissime parole del gm giallorosso, Tiago Pinto: “Se posso garantire che Zaniolo resterà? No, non posso io e non può nessuno”.

Politichese, sicuramente, ma molto onesto. E allora occhio alla Juventus che, stando ai ben informati, sfrutterà i mesi primaverili per arrivare alla conclusione delle conclusioni: tentare l’affondo per Zaniolo o lasciare perdere? La sensazione, e forse qualcosina in più, è che i bianconeri ci proveranno. Vuoi perché il giocatore piace, vuoi perché il gradimento di Massimiliano Allegri non mancherebbe.

Detto ciò, nel vero senso del termine, bisognerà fare i conti con la Roma. Che detiene il cartellino del diretto interessato fino al 30 giugno 2024 e, ovviamente, non contemplerebbe nessuno sconto a un’acerrima rivale. In definitiva, una traccia da seguire. Seriamente.