Zaccardo e il messaggio a Messi: "Vinci tutto e vieni al Milan"

Cristian Zaccardo ha riproposto una foto con Messi in maglia Milan tramite il suo profilo Instagram, invitandolo a venire in rossonero.

Dopo l'invito di Cristiano Ronaldo a venire in , Leo Messi ne riceve uno ancor più diretto da parte di Cristian Zaccardo.

L'ex difensore campione del Mondo ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae insieme a Messi con addosso la maglia del .

"Grande Messi, vinci tutto quest'anno che poi ti aspettiamo al Milan", ha scritto Zaccardo nel suo post, taggando il campione argentino.

I due si sono incontrati in occasione della partita d'andata della fase a gironi della Champions nel 2013 tra Milan e , giocata a San Siro e terminata 1-1.

Messi andò a segno, mentre Zaccardo non fu convocato ma non perse l'occasione per correre negli spogliatoi insieme al figlioletto e scattare una foto con la Pulce.