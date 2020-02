Yari Verschaeren: 'il nuovo Hazard' è il talento belga della prossima generazione

Verschaeren a 18 anni è già nel giro della Nazionale belga e sono in molti a paragonarlo alla stella del Real Madrid Eden Hazard.

Il è considerato da molti il grande favorito per la vittoria finale di . La generazione d’oro dei Diavoli Rossi, ha ricevuto enormi complimenti negli ultimi anni, ma anche il suo tempo sta per scadere e le possibilità di vincere trofei importanti verranno sempre meno.

Potendo contare su campioni del calibro di Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois, Roberto Martinez ha il compito di portare al successo la rappresentativa di una nazione che nel corso dei decenni non sempre è stata una fucina di talenti.

La Nazionale belga sarà in gran parte composta da nomi molto familiari, ma c’è un giocatore che potrebbe rientrare tra i 23 che non è ancora noto ai più al di fuori del suo Paese.

Nonostante abbia appena 18 anni, Yari Verschaeren è già da mesi pienamente nel giro della Nazionale maggiore e nell’ultimo anno ha offerto prestazioni impressionanti con l’ .

“Sarà interessante vedere quel diciottenne tra giocatori che possono già vantare più di 100 presenze in Nazionale”, ha spiegato Martinez prima del debutto di Verschaeren in Nazionale a settembre. “Tutto il calcio belga deve essere felice di avere un nuovo talento di tale livello. E’ anche una persona fantastica, è il futuro ambasciatore del calcio belga”.

“Ho seguito Yari molto da vicino per oltre un anno. Stiamo parlando di un ragazzo molto, molto talentuoso. Se si guarda alla sua giovane carriera, ci si rende conto che si è sempre adattato molto rapidamente a qualsiasi livello”.

Il percorso di Verschaeren parte da lontano, visto che è entrato nel settore giovanile dell’Anderlecht all’età di 9 anni. Ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile, prima di firmare il suo primo contratto da professionista a 16 anni.

Dopo aver impressionato tutti all’Anderlecht, ha fatto il suo debutto nel calcio ‘dei grandi’ appena diciassettenne nel novembre del 2018, giocando 78 minuti in posizione di trequartista in una gara persa 4-2 contro il Sint-Truiden.

Sebbene giochi prevalentemente con il destro e sia cresciuto giocando sull’out di destra, Verschaeren si trova molto a suo agio anche agendo in posizione più centrale e il suo baricentro basso gli consente movimenti rapidissimi con i quali elude i tentativi di intervento degli avversari.

Nel corso del tempo è migliorato molto anche con il sinistro, cosa ampiamente dimostrata nell’ultima partita della stagione 2018-19 quando con un cross con il suo piede debole ha permesso a Yannick Bolasie di andare a rete contro il KV Oostende.

“Ho notato immediatamente Yari”, ha svelato Bolasie a Voetbal 24 durante i sei mesi trascorsi all’Anderlecht. “Quando ho visto quanto era giovane sono rimasto scioccato”.

“Nei primi giorni pensavo che fosse il fratello minore di Hazard e quindi ho iniziato a chiamarlo Eden”.

Bolasie non è l’unico a vedere dei punti di contatto tra il giovane gioiello dell’Anderlecht ed il campione del .

“Ha molto potenziale. Mi fa pensare un po’ a Eden Hazard. E’ molto duttile, si gira e gioca con rapidità”, ha spiegato il presidente dell’Anderlecht Michael Verschuren a DH Net nel 2019.

Verschaeren ha conservato il suo posto in prima squadra anche con l’arrivo di Vincent Kompany sulla panchina dell’Anderlecht, scendendo in campo da titolare in 17 delle prime 19 partite di Jupiler Pro-League, prima di essere fermato a dicembre da un infortunio ai legamenti della caviglia.

Il suo piede si è girato con un angolo di quasi 90° rispetto alla gamba, ma fin da subito si è capito che il problema riportato era meno grave di quanto inizialmente temuto e la speranza è quella che possa rientrare prima della fine della stagione.

Se le cose dovessero andare così, avrebbe tutto il tempo per tornare a mostrare a Martinez di meritare un posto nella lista dei convocati per Euro 2020.

Al suo attivo ha già un goal in Nazionale realizzato contro San Marino ad ottobre e, nonostante la concorrenza nel reparto avanzato sia fortissima, un posto in squadra per il ‘Nuovo Hazard’ è tutt’altro che fuori discussione.

Il suo futuro sarà certamente lontano dall’Anderlecht. Nei mesi scorsi si è parlato di un interessamento da parte del e probabilmente altri club europei torneranno presto alla carica.

Se riuscirà anche solo ad avvicinarsi ai livelli di Hazard, il calcio belga si ritroverà un altro talento speciale tra le mani.