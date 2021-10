Prima gioia al Watford per Ranieri: 2-5 contro l'Everton di Benitez

Il Watford di Ranieri rialza la testa dopo il ko col Liverpool: cinque goal all'Everton di Benitez, a segno anche l'ex genoano Kucka.

Primi tre punti da allenatore del Watford per Claudio Ranieri dopo la pesante debacle interna all'esordio contro il forte Liverpool: Salah e compagni si erano imposti con un netto 0-5 a 'Vicarage Road', risultato simile a quello andato in scena oggi a 'Goodison Park'.

Stavolta gli 'Hornets' hanno avuto il ruolo invertito di carnefici ai danni dell'Everton di Rafa Benitez, alla seconda sconfitta consecutiva (e peraltro interna): in vantaggio per 2-1, i 'Toffes' hanno subìto quattro reti nell'ultimo quarto d'ora che hanno modellato il risultato su un clamoroso 2-5 finale.

Grande protagonista tra gli ospiti Joshua King, autore di una tripletta, mentre il goal del momentaneo 2-2 è stato siglato da Juraj Kucka, arrivato in estate in prestito dal Parma dopo la retrocessione in Serie B dei ducali. Di Dennis il quinto e ultimo sigillo in pieno recupero.

Un successo di vitale importanza per il Watford che sale a quota dieci punti, portandosi in una posizione di classifica più tranquilla e più lontana dal terzultimo posto che decreterebbe la discesa in Championship.

Dopo qualche giorno di assestamento si vede già la sapiente mano di Ranieri, uno che in Inghilterra ha lasciato un discreto ricordo: chiedere, per informazioni, agli abitanti di Leicester.