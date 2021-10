Ranieri, esordio da dimenticare: Watford-Liverpool 0-5

Appena arrivato sulla panchina del team inglese, l'ex Sampdoria deve fare i conti con un pesante k.o interno tra le mura amiche.

Ha fatto la storia della Premier League, tra Leicester e Chelsea. Ora Claudio Ranieri è approdato al Watford, dopo un avvio deludente degli Hornets. Per provare a diventare leggenda, però, ci vorrà un po' di tempo, utile per conoscere la nuova realtà. La prima gara, di fatto, è andata malissimo.

Approdato in settimana sulla panchina del Watford, Ranieri è incappato in una pesantissima sconfitta in casa, contro il Liverpool: gara senza storia contro gli scatenati Reds di Klopp, capaci di mettere sotto assedio Vicagare Road con quattro reti nei primi 50' di gioco. Nel finale, anche il 5-0.

Scatenato Roberto Firmino con una tripletta, ma in generale tutto l'attacco, a segno anche con Salah e Manè. Ranieri ha scosso la testa in panchina, consapevole di essere però all'inizio di un percorso che ha come maggiore obiettivo, iniziale, la salvezza.

Fin qui il Watford ha ottenuto appena sette punti in otto gare, con un successo nelle prime sette che aveva portato all'esonero di Xisco Munoz. La famiglia Pozzo ha subito pensato a Ranieri, ancora libero dopo l'addio alla Sampdoria nel mese di maggio.

Ottobre sarà un mese importante per il Watford e Ranieri, che avrà comunque bisogno di tempo per disegnare una squadra a sua immagine e somiglianza. Difficile possa riuscirsi già dalla complicata trasferta contro l'Everton, ma l'ex mister del Cagliari ha sempre dimostrato di poter risolvere le questioni velocemente.

I tifosi del Watford sono esaltati dall'arrivo di Ranieri e allo stesso punto consapevoli che ci vorrà del tempo per risollevare la squadra. Il 5-0 contro il Liverpool è sicuramente difficile da digerire, ma 'accettabile' in una modifica del quadro tecnico.