Nel segno di "Cacique", sempre a testa alta: Luis Diaz trascina il Liverpool

Riavvolgendo il nastro della meravigliosa partita del vecchio Madrigal è possibile fissare il preciso istante in cui il Villarreal ha perso la qualificazione in finale di Champions League, cedendola rovinosamente al Liverpool. I Reds escono dagli spogliatoi, meno uno: Jota rimane a farsi la doccia. Jurgen Klopp manda in campo Luis Diaz. Eccolo, il momento: eccolo, l'attimo.

A fine marzo, in piena sosta per le Nazionali, l'allenatore tedesco era stato chiaro, ammettendolo e spiegandolo a chiare lettere e senza giri di parole.

"Abbiamo scelto Diaz perché sicuri che si sarebbe adattato velocemente al gioco della squadra: non ti aspetti miracoli nell'immediato da questi tipi di giocatori, ma non è troppo distante dal farli". E in effetti non aveva tutti i torti.

Quando a gennaio il Liverpool lo acquista dal Porto in tanti lo considerano un colpo per il futuro: i portoghesi lo cedono a pezzo stracciato, per la sua valutazione. Poco più di 45 milioni, più i consueti bonus: i Reds lo seguivano da tempo. Nessuno, però, si aspettava potesse anche far miracoli: come dar torto a Klopp.

In breve: spunto di qualità superiore. Prende palla, manda al bar un avversario, poi un altro, rientra sul destro e sfiora il palo. Questa la prima azione all'Estadio De La Ceramica, contro un Villarreal che aveva da poco compreso a quale destino stesse andando incontro, ineluttabilmente: di solito finisce così, con giocatori simili. O ti abitui all'idea di soffrire, o amen: neanche li vedi.

Quel che non riescono a raccontare le fredde statistiche, comunque emblematiche: 20 goal stagionali tra Porto e Reds per il colombiano. "Cacique", come viene soprannominato, rimandando alla figura del capo indigeno. Con sguardo truce sembra voler tagliare la tensione, quando invece gli basta la velocità dei movimenti per farlo.

Il goal di testa che sostanzialmente distrugge i sogni del Villarreal non è che un mero dettaglio in confronto al peso e alla gravità del suo impatto nel momento più delicato della partita che segna irrimediabilmente il percorso del Liverpool, come il Liverpool sta segnando il suo. Un giocatore semplicemente straordinario. Il resto è pura retorica.