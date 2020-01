Villar alla Roma, ci siamo: atteso in serata

In attesa di Perez, sarà Villar il nuovo acquisto della Roma: il centrocampista sbarcherà in Italia per firmare con il club giallorosso.

Cristante non al meglio, Diawara infortunato, Veretout titolare per forza di cose, con Mancini che non tornerà in mediana. La è dovuta intervenire nel mercato per rinforzare il reparto di centrocampo e a breve potrà contare sul 21enne spagnolo Gonzalo Villar.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Villar è atteso alla Roma intorno alle 20 della giornata odierna, così da firmare con la squadra giallorossa per le prossime stagioni. Interno di centrocampo, ha giocato nella seconda serie spagnola in questi mesi, segnando un goal.

Il tecnico dell'Almeria non l'ha schierato nell'ultima gara, evidenziando come Villar sia stato preda di stress per la trattativa con la Roma:

"Se lo mettevo si sarebbe rotto. Pesa due chili in meno a causa dello stress per questa situazione. La decisione è stata mia, non volevo ferirlo in nessun modo".

Si tratterà del secondo acquisto ufficiale di questa sessione invernale per la Roma, che ieri ha confermato l'ingaggio di Ibanez dall' . Perez, altro giovane spagnolo, dovrebbe invece arrivare a breve dal sulla base di 15 milioni di euro.

Ex , Villar sarebbe potuto tornare con la sua vecchia squadra, ma i Murcielagos non hanno optato per la recompra del giocatore, che dunque continuerà la propria stagione con la Roma. Per lui la possibilità di giocare in e lottare in chiave Champions nel corso dei prossimi mesi.

Villar firmerà con la Roma fino al 2024, guadagnando per ora circa 600.000 euro. Visite mediche e firma nella giornata di mercoledì, poi l'annuncio, se non ci saranno problemi, da parte della società capitolina. Ancora decisa a creare una squadra giovane per competere a grandi livelli.