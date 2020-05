Unai Simón nuovo pallino dell'Inter: il portiere dell'Athletic costa 50 milioni

Secondo quanto riportato da 'AS', l'Inter ha messo nel mirino il giovane portiere dell'Athletic Club, in vista di una staffetta con Handanovic.

Ormai da tempo è chiaro che l' si trova alla ricerca di un nuovo portiere da aggiungere alla propria rosa, da affiancare a Samir Handanovic, per poi in un secondo momento raccoglierne l'eredità.

Sulla lista della spesa nerazzurra c'è sicuramente un portiere come Juan Musso, ma stando a quanto riportato da 'AS', c'è anche il giovane Unai Simón dell' Club tra gli obiettivi dell'Inter.

Unai Simon è un classe 1997, che in questa stagione in ha giocato ben 24 partite, consacrandosi come titolare nella squadra basca. All'Inter piace perché potrebbe garantire, dopo Handanovic, molti anni di sicurezza tra i pali nerazzurri.

Ma a spaventare l'Inter arriva il prezzo del suo cartellino: il giocatore ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che tra l'altro l'Athletic vorrebbe aumentare al più presto fino a 70 nei prossimi mesi.

Al momento quindi la trattativa sarebbe molto difficile, a meno che l'Athletic non abbassi le proprio pretese, soprattutto con la crisi in atto legata al coronavirus e allo stop della stagione.