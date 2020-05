Ufficiale, la Turchia riparte: campionato il 12 giugno, finale di Champions ad agosto

Il presidente della Federazione annuncia la ripartenza del calcio turco: si riprende il 12 giugno. Finale di Champions League a Istanbul ad agosto.

Eppur qualcosa si muove. Il calcio europeo, a piccolissimi passi, prova a ripartire. E in particolare riparte la , che, come annunciato dal presidente della Federazione locale, Nihat Özdemir, è pronta a riavviare la macchina del pallone.

C'è una data ufficiale, annunciata dallo stesso presidente: venerdì 12 giugno. In occasione del secondo weekend del prossimo mese, la Süper Lig riaprirà i battenti dopo le settimane di stop a causa dell'emergenza Coronavirus.

"Durante l'epidemia, abbiamo sempre pensato alla salvezza del calcio turco. Abbiamo fatto del nostro meglio per non colpire i nostri club. Abbiamo costantemente parlato con il nostro Ministro della gioventù e dello sport, Mehmet Kasapoğlu. Abbiamo parlato con i club della lega inferiore e con i club della Süper Lig, con la UEFA e con la FIFA. Miriamo a completare la stagione con il sostegno di tutte le istituzioni del nostro stato".

Se il 12 giugno il pallone tornerà a rotolare in Turchia, primo paese ad annunciare la ripartenza del calcio, c'è anche una data di chiusura: la stagione turca dovrebbe terminare domenica 26 luglio, con due mesi e mezzo di ritardo rispetto al calendario originale.

Da capire ora in che modo la Turchia deciderà di organizzare il ritorno del campionato, questione delicatissima e importantissima: sempre secondo Özdemir, i dettagli saranno discussi in una riunione tra i dirigenti federali e il Comitato Scientifico turco.

"Noi abbiamo un piano, che però da solo non può bastare. Per questo motivo agiremo in concerto con le decisioni del nostro Comitato Scientifico e del Minisiero della Sanità e della Scienza. La nostra priorità è la salute".

Lo stesso Özdemir ha inoltre preannunciato che la finale di si disputerà regolarmente in Turchia, a Istanbul, come originariamente previsto. La massima competizione europea per club, in questo modo, si concluderebbe ad agosto.