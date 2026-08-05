Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

Superlig

Superlig - Generale

imago-sport-1080703757.jpg

Perché Salah ha scelto il numero 61 al Trabzonspor

Mohamed Salah ha ufficialmente messo fine alle speculazioni sul suo futuro firmando a sorpresa con il Trabzonspor. L'icona egiziana, che alla fine della scorsa stagione ha salutato commosso il Liverpool, ha scelto un numero di maglia il cui significato culturale ha incuriosito molti tifosi.

M. SalahTrabzonspor
Euro Player of the Year GFX

I 50 migliori giocatori della stagione in Europa

La stagione calcistica europea sta per concludersi. Sabato a Budapest si gioca l'ultima partita: la finale di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Entrambe le squadre hanno vinto il campionato nazionale: il PSG vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre i Gunners cercano la loro prima Coppa dei Campioni.

OpinionChampions League
Altro
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità
Pubblicità
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità

Superlig, calendario e risultati

giovedì 13 agosto
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
Corum FK badge
Corum FK
COB
venerdì 14 agosto
Kasimpasa badge
Kasimpasa
KAS
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
Konyaspor badge
Konyaspor
KSP
Rizespor badge
Rizespor
RIZ
Genclerbirligi badge
Genclerbirligi
GEN
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
Gaziantep FK badge
Gaziantep FK
GAZ
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
sabato 15 agosto
Istanbul Basaksehir badge
Istanbul Basaksehir
IBS
Kocaelispor badge
Kocaelispor
KOB
Altro
Pubblicità
Pubblicità

Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Alanyaspor crestAlanyaspor00000000
2Amed Sportif crestAmed Sportif00000000
3Besiktas crestBesiktas00000000
4Corum FK crestCorum FK00000000
5Erzurumspor FK crestErzurumspor FK00000000
Altro

Apostas em destaque

Odds Copa do Brasil 2026: Palmeiras é favorito
Vedi altri articoli sulle scommesse