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Superlig
Superlig - Generale
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Superlig, calendario e risultati
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giovedì 13 agosto
venerdì 14 agosto
sabato 15 agosto
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Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Alanyaspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Amed Sportif
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Besiktas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Corum FK
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Erzurumspor FK
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0