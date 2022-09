Ufficiale, Ljajic al Fatih Karagumruk: Pirlo accoglie un altro ex "italiano"

Svincolato dopo l'amara separazione dal Besiktas, Adem Ljajic approda nella squadra degli ex Serie A: contratto valido solo da gennaio.

Emiliano Viviano, Caner Erkin, Davide Biraschi, Matteo Ricci. Eccetera eccetera. Senza dimenticare Andrea Pirlo in panchina, ovviamente. Il Fatih Karagumruk è una sorta di little Italy, una squadra piena zeppa di personaggi - nostri connazionali, oppure stranieri - con un passato in Serie A. E da oggi il gruppone si è arricchito di un altro volto noto: Adem Ljajic.

L'attaccante serbo, senza squadra dopo aver risolto ad agosto il proprio contratto con il Besiktas, è un nuovo giocatore del Fatih Karagumruk. Trasferimento ufficiale, anche se, come spiega a sorpresa il club rossonero, il rapporto di lavoro inizierà formalmente a gennaio, alla riapertura del mercato. Ecco perché il contratto dell'ex giocatore di Fiorentina, Roma, Inter e Torino sarà non di due anni ma di un anno e mezzo, fino al 30 giugno del 2024.

Con un contratto pesante da 4 milioni di euro l'anno, Ljajic è andato a scadenza con il Besiktas nonostante fosse da tempo fuori dai piani di club e allenatore. La sua ultima presenza a Istanbul è datata 21 agosto 2021, 90 minuti in panchina contro il Caykur Rizespor. Poi, un'intera stagione fuori squadra e fuori rosa. Zero minuti, zero convocazioni. Fino alla sospirata separazione.

Il Fatih Karagumruk gli ha teso una mano nel tentativo di rialzare le sorti di un campionato iniziato in maniera piuttosto balbettante: sono 6 in altrettante partite di Super Lig i punti collezionati dalla squadra di Pirlo, che aveva iniziato malissimo (due sconfitte con 8 reti totali al passivo), prima di ritrovare parzialmente la retta via.

Quanto a Ljajic, nonostante il finale amaro la sua esperienza al Besiktas era stata discretamente soddisfacente dal punto di vista delle conquiste: a Istanbul l'ex granata, arrivato prima in prestito nel 2018 e poi acquistato a titolo definitivo un anno più tardi in cambio di 6 milioni e mezzo di euro, aveva vinto una Coppa e una Supercoppa di Turchia, mancando però il campionato.