Udinese-Napoli potrebbe cambiare orario: ipotesi di anticipo alle 18:30

Udinese-Napoli potrebbe andare incontro ad un cambio di orario: non più alle 20:45 ma alle 18:30 per motivi di ordine pubblico.

Ancora qualche giorno di attesa per i tifosi del Napoli, impazienti di festeggiare uno Scudetto che manca da 33 anni: l'1-1 nel derby contro la Salernitana ha solamente rinviato l'aritmetica certezza del tricolore, che potrebbe arrivare nel turno infrasettimanale.

La partita cerchiata in rosso dai tifosi azzurri è quella in programma alla 'Dacia Arena' contro l'Udinese: il calcio d'inizio - spostato alle ore 20:45 di giovedì 4 maggio dopo la recente decisione della Lega in concerto con la Prefettura e la Questura di Napoli - potrebbe però subire un'altra modifica rilevante.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', è al vaglio l'ipotesi di un anticipo alle 18:30 per motivi di ordine pubblico e, nello specifico, per poter consentire ai sostenitori del Napoli di tornare in città ad un orario più consono per prendere parte all'eventuale festa Scudetto. La decisione dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì.

Il Napoli diverrebbe campione d'Italia a tutti gli effetti in caso di pareggio in Friuli, a prescindere da tutti gli altri risultati della 33esima giornata.