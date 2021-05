Udinese-Juventus, le pagelle: Ronaldo determinante, flop Bernardeschi

Il portoghese la decide con la doppietta nel finale. Male Bernardeschi e Bonucci, delude Sandro. De Paul dai due volti.

UDINESE

SCUFFET 5 – Pressoché mai impegnato dagli avversari per lunghi tratti del match, sbaglia sul secondo lampo di CR7.

BECAO 6 – Qualche problema con la sfera tra i piedi, ma il suo lo fa e anche bene.

BONIFAZI 6 – Non un campione di stile, tiene botta negli uno contro uno. (84’ SAMIR 5: Entra e commette un erroraccio in termini di lettura individuale).

NUYTINCK 6.5 – E’ l’anello forte della retroguardia casalinga, e lo dimostra con l’ennesima prestazione convincente. (90' OUWEJAN SV).

MOLINA 7 – Dopo quello rifilato al Benevento, trova il secondo goal in campionato, sfruttando una grandissima disattenzione della retroguardia ospite.

DE PAUL 6 – Qualità tecniche al potere, torna a casa con l’ennesimo assist di stagione. Rovina tutto con un rigore assai ingenuo.

WALACE 6.5 – Si piazza davanti alla difesa votando il partito della fisicità.

ARSLAN 6 – Soffre qua e là nell’impostazione, tuttavia ha tanta benzina e ciò lo porta comodamente alla sufficienza. Sul mancino, inoltre, gli capita una chance d’oro. (72’ FORESTIERI 6 – Rispetta il piano gara).

STRYGER LARSEN 6.5 – Si preoccupa maggiormente della fase difensiva, venendone a capo agevolmente. Poi, assapora la gioia personale con un bel destro a giro.

PEREYRA 6.5 – Ex dell’incontro, ha il compito di svariare su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento. Risultato? Missione centrata.

OKAKA 6.5 – Fa a sportellate, dando “noia” ai due centrali della Signora. Poco assistito, deve fare di necessità virtù.

JUVENTUS

SZCZESNY 5 – Nel lampo delle zebrette, sulla stessa lunghezza d’onda dei compagni, si fa trovare decisamente impreparato.

DANILO 5 – Al rientro dal problema a un dito del piede, non mette in mostra la sua concreta brillantezza. Compitino, il tutto con risultati scadenti.

DE LIGT 5.5 – Okaka è un cliente scomodo, tenta la carta del gioco d’anticipo ma non sempre gli riesce.

BONUCCI 5 – Fresco di 34esimo compleanno, traballa costantemente adeguandosi all’andazzo corale.

ALEX SANDRO 4 – Né attacca né spinge. E sulla rete dell’Udinese si fa una bella dormita che sottolinea, ancora una volta, l’involuzione del brasiliano.

CUADRADO 5 – Ormai di moda in versione “alto”, non riesce a creare la superiorità numerica. (86’ FELIX CORREIA S.V. Debutto in prima squadra).

BENTANCUR 5 – Dinamico il giusto, ma troppi errori in impostazione che inevitabilmente finiscono per condizionare il giudizio finale.

MCKENNIE 5 – Non posizionato correttamente sul tocco di De Paul che porta all’1-0, nel primo tempo si divora di testa la gioia personale da posizione più che favorevole. (86’ RABIOT 6.5 – Cross perfetto per l’1-2).

BERNARDESCHI 4 – Sfoggia una capigliatura in tinta con la maglia. Ecco, nient’altro. (59’ KULUSEVSKI 5 – Avrebbe il compito di spaccare la partita, finisce per marcarsi da solo)

DYBALA 5 – Prova a sacrificarsi in funzione della coralità, ma fatica dannatamente a incidere. (66’ MORATA 5.5 – Non replica l’ingresso di Firenze).

CRISTIANO RONALDO 7 – Due lampi che potrebbero pesare, eccome, in chiave Champions League. Per un totale di 99 centri in bianconero.