Udinese-Crotone, le formazioni ufficiali: Pussetto dal 1'

Nestorovski in attacco, Arslan torna a centrocampo con Pereyra. Nel Crotone dentro Cuomo e Simy, spazio per Marrone.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; N. Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Nestorovski.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Pereira, S. Molina, Petriccione, Messias, Reca; Riviere, Simy.

Entrambe hanno vinto l'ultima gara di campionato, per e il 12esimo turno di , infrasettimanale, rappresenta tantissimo: i bianconeri vogliono alzare l'asticella ed avvicinare le posizioni europee, gli ospiti abbandonare l'ultimo posto in classifica.

Gotti conferma Pussetto e Nestorovski in attacco, con De Paul, Pereyra e Arslan interni di centrocampo. Sulle fasce ci sono Zeegelaar e Molina, mentre in porta giocherà Musso. Retroguardia composta da Bonifazi, Becao e Samir.

Stroppa risponde con il medesimo 3-5-2 in cui Simy e Riviere saranno le due punte. Messias in mezzo con Salvatore Molina e Petriccione, esterni di centrocampo Pereira e Reca. Tra i pali c'è Cordaz, in difesa insieme a Marrone e Golemic spazio per Cuomo.