Udinese-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Turno infrasettimanale di Serie A per Udinese e Crotone: tutto sulle formazioni e su come vedere l'incontro in tv e streaming.

UDINESE-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 15 dicembre 2020

15 dicembre 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Turno infrasettimanale per la dodicesima giornata di che offre uno scontro importante in ottica salvezza tra l'Udinese di Luca Gotti e il Crotone di Giovanni Stroppa.

I friulani hanno superato di misura il in trasferta nell'ultimo turno di Serie A, mentre i calabresi hanno ottenuto i tre punti, i primi del proprio campionato, battendo in maniera roboante lo . Una svolta nel campionato di Stroppa per risalire la china, mentre Gotti punta ad ottenere la salvezza il prima possibile.

Gli ultimi due precedenti in campionato risalgono alla stagione 2017/2018: vittoria dell'Udinese per 0-3 in Calabria e successo del Crotone in Friuli per 1-2 nel match di ritorno.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Udinese-Crotone: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-CROTONE

Udinese-Crotone si giocherà martedì 15 dicembre 2020 alla 'Dacia Arena' di Udine. Calcio d'inizio previsto per le ore 18:30.

Il match tra Udinese e Crotone sarà trasmesso in tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Lo di Udinese-Crotone sarà disponibile, per gli abbonati Sky, attraverso il servizio Sky Go, usufruibile tramite l'applicazione scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

In alternativa c'è l'opzione Now TV, piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l'acquisto di uno dei pacchetti offerti.

Goal vi offrirà la diretta testuale di Udinese-Crotone con il racconto dettagliato delle azioni salienti e tutti gli aggiornamenti in tempo reale, a partire dall'annuncio delle formazioni che scenderanno in campo.

Gotti dovrebbe confermare Pussetto e Deulofeu in attacco, mentre a centrocampo rientra Arslan dopo il turno di squalifica. Stryger Larsen e Zeegelaar esterni, Bonifazi e Samir titolari davanti a Musso. Insieme a loro torna Becao. La fantasia è affidata come sempre ai piedi degli argentini De Paul e Pereyra.

Stroppa non avrà a disposizione Magallan, squalificato, al suo posto in difesa Cuomo. In attacco confermatissimo Messias al fianco di Simy, a centrocampo dovrebbe rientrare Petriccione, con Pedro Pereira e Reca larghi sulle fasce. Out Benali, Cigarini e Rispoli.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Eduardo, Reca; Messias, Simy.